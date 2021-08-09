Украинские арбитры будут работать на матче Лиги Европы

Николай Балакин рассудит матч «Слован» (Словакия) - «Линкольн» (Гибралтар)

  • 09.08.2021 12:20
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  • 1 комментарий
Украинские арбитры будут работать на матче Лиги Европы
© УАФ. Николай Балакин

На матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Слован» (Словакия) - «Линкольн» (Гибралтар), который состоится в Братиславе 10 августа, будет работать украинская судейская бригада.
 
Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Андрей Скрипка и Виктор Нужник. Четвертый арбитр - Дмитрий Кривушкин.
 
Добавим, что первая встреча этих соперников, в Гибралтаре, закончилась победой гостей со счетом 3:1.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    mavast
      mavast, 09.08.2021 12:35
    -1
    Гібралтар - це довіра111
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