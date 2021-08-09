Украинские арбитры будут работать на матче Лиги Европы

На матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Слован» (Словакия) - «Линкольн» (Гибралтар), который состоится в Братиславе 10 августа, будет работать украинская судейская бригада.



Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Андрей Скрипка и Виктор Нужник. Четвертый арбитр - Дмитрий Кривушкин.



Добавим, что первая встреча этих соперников, в Гибралтаре, закончилась победой гостей со счетом 3:1.