Украинские арбитры будут работать на матче Лиги Европы

На матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Слован» (Словакия) - «Линкольн» (Гибралтар), который состоится в Братиславе 10 августа, будет работать украинская судейская бригада.
Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Андрей Скрипка и Виктор Нужник. Четвертый арбитр - Дмитрий Кривушкин.
Добавим, что первая встреча этих соперников, в Гибралтаре, закончилась победой гостей со счетом 3:1.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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