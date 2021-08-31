Илья ЗАБАРНЫЙ: «Собираемся вернуть должок Казахстану»

Накануне выездного поединка против сборной Казахстана в отборе чемпионата мира 2022 года своими ожиданиями поделился защитник «Динамо» Илья Забарный.



«Мы будем готовиться к поединку с двойной мотивацией, чтобы вернуть должок. Как обычно, сначала провели день восстановления. Думаю, что восстановимся и будем готовы к матчу», – сказал Забарный.



Матч состоится 1 сентября в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена». Начало в 17:00 по Киеву.

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