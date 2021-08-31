Виталий МИКОЛЕНКО: «Петраков – очень хороший и честный человек»

Защитник сборной Украины – о предстоящем матче с Казахстаном

  • 31.08.2021 15:20
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Виталий МИКОЛЕНКО: «Петраков – очень хороший и честный человек»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Накануне выездного поединка против сборной Казахстана в отборе чемпионата мира 2022 года своими ожиданиями поделился защитник «Динамо» Виталий Миколенко.
 
«Вернулись в сборную Украины уже с новым тренером. Эти два месяца очень быстро пролетели. Конечно, я рад, что назначили тренера, с которым я долгое время работал в юношеских сборных.
 
Александр Петраков - очень хороший и честный человек. Наставник сказал, что самое важное - восстановиться психологически и физически накануне игры с Казахстаном», - сказал Миколенко.
 
Матч состоится 1 сентября в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена». Начало в 17:00 по Киеву.

ФОТО. На синтетике. Сборная Украины провела тренировку в Казахстане

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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