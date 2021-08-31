Виталий МИКОЛЕНКО: «Петраков – очень хороший и честный человек»

Накануне выездного поединка против сборной Казахстана в отборе чемпионата мира 2022 года своими ожиданиями поделился защитник «Динамо» Виталий Миколенко.



«Вернулись в сборную Украины уже с новым тренером. Эти два месяца очень быстро пролетели. Конечно, я рад, что назначили тренера, с которым я долгое время работал в юношеских сборных.



Александр Петраков - очень хороший и честный человек. Наставник сказал, что самое важное - восстановиться психологически и физически накануне игры с Казахстаном», - сказал Миколенко.



Матч состоится 1 сентября в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена». Начало в 17:00 по Киеву.

ФОТО. На синтетике. Сборная Украины провела тренировку в Казахстане