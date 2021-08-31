Марта Костюк – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) стартует на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче первого круга украинка сразится против Марии Саккари из Греции (№18 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №10. Время начала матча – 18:00 по Киеву.



Это будет первая встреча теннисисток.



В следующем раунде победительница матча сыграет против Анастасии Севастовой из Латвии (№65 WTA) или Катерины Синяковой из Чехии (№53 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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