Марта Костюк – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) стартует на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче первого круга украинка сразится против Марии Саккари из Греции (№18 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №10. Время начала матча – 18:00 по Киеву.
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Анастасии Севастовой из Латвии (№65 WTA) или Катерины Синяковой из Чехии (№53 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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