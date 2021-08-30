ОФИЦИАЛЬНО. Виллиан расторг контракт с Арсеналом

Хавбек продолжит карьеру в составе «Коринтианс»

  • 30.08.2021 23:44
  • 1226 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Виллиан расторг контракт с Арсеналом
© ФК Арсенал. Виллиан

«Арсенал» официально объявил о том, что контракт с бразильским полузащитником Виллианом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

При этом, инициатором расторжения контракта был сам игрок, что позволит «Арсеналу» сэкономить примерно 20 миллионов фунтов. Виллиан продолжит карьеру в «Коринтианс», где его зарплата будет на 70% ниже, чем в «Арсенале».

Виллиан перешел в «Арсенал» летом 2020 года на правах свободного агента из «Челси». В прошлом сезоне на его счету 1 гол и 7 ассистов в 37 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.

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Источник — ФК Арсенал Лондон

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Женя Матийчук
    Женя Матийчук, 31.08.2021 00:59
    0
    Вилиан к счастью "синдромом Тайсона" не заразился
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 30.08.2021 23:50
    +2
    dd dent, 30.08.2021 23:49
    Вот это достойно, а не в туалетах запираться и расизм искать там где его нет.
    +
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 30.08.2021 23:49
    +3
    Вот это достойно, а не в туалетах запираться и расизм искать там где его нет.
    Ссылка
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