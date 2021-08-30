ОФИЦИАЛЬНО. Виллиан расторг контракт с Арсеналом

«Арсенал» официально объявил о том, что контракт с бразильским полузащитником Виллианом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
При этом, инициатором расторжения контракта был сам игрок, что позволит «Арсеналу» сэкономить примерно 20 миллионов фунтов. Виллиан продолжит карьеру в «Коринтианс», где его зарплата будет на 70% ниже, чем в «Арсенале».
Виллиан перешел в «Арсенал» летом 2020 года на правах свободного агента из «Челси». В прошлом сезоне на его счету 1 гол и 7 ассистов в 37 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.
Источник — ФК Арсенал Лондон
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.