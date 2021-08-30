Деньги – ничто, имидж – все. Боссы Арсенала шокированы решением Виллиана

33-летний атакующий полузащитник «Арсенала» Виллиан, поигравший в свое время в Украине за «Шахтер», хочет добровольно расторгнуть контракт с «канонирами», который действует еще два года.

Это решение бразильца позволит лондонскому клубу сохранить приблизительно 20 миллионов фунтов на зарплате. Взамен Виллиан получает возможность на правах свободного агента вернуться в родной для него «Коринтианс», где будет получать зарплату на 70% меньшую, нежели в Лондоне.

Боссы «Арсенала», узнав о решении Виллиана, оказались шокированы таким поступком бразильца. Руководство «канониров» осознает, что в современном футболе найдется не так много футболистов, которые добровольно откажутся от возможности спокойно получать такие деньги.

В то же время Виллиан, понимая, что карьера в «Арсенале» у него не сложилась, хочет покинуть английскую Премьер-лигу с высоко поднятой головой.

Ожидается, что в ближайшие 48 часов Виллиан будет представлен как новый игрок «Коринтианса».