Виллиан возвращается в Коринтианс с уменьшением зарплаты на 70%

Бразилец готов расторгнуть контракт с «Арсеналом» и вернуться в Бразилию

  • 29.08.2021 09:45
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Виллиан возвращается в Коринтианс с уменьшением зарплаты на 70%
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

33-летний вингер «Арсенала» Виллиан, который известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», хочет вернуться в Бразилию, ради чего готов пойти на существенные финансовые потери.

Журналист Sky Sports Каве Солхекол сообщает, что Виллиан согласился расторгнуть контракт с «Арсеналом», который действует еще два года, что позволит лондонскому клубу сэкономить порядка 20 миллионов фунтов. Бразилец мог просто сидеть все это время и получать по 240 тысяч фунтов в неделю, но не пожелал делать этого, равно как и просить выплату неустойки за досрочное расторжение договора.

Ожидается, что в ближайшее время Виллиан вернется в Бразилию, где подпишет контракт с родным для него «Коринтиансом». При этом, в бразильском клубе хавбек будет получать на 70% меньше, нежели до этого в «Арсенале».

Напомним, Виллиан является воспитанником «Коринтианса», откуда в августе 2007 года за 14 миллионов евро и перешел в «Шахтер», где началась его великолепная европейская карьера, включавшая также выступления в АПЛ за «Челси» и «Арсенал».

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