Оболонь выложила видео со спорными решениями судьи в матче с Металлистом

Противостояние между клубами продолжается

  • 30.08.2021 19:42
  • 2136 просмотров
  • 24 комментария
Оболонь выложила видео со спорными решениями судьи в матче с Металлистом

Перепалка между «Оболонью» и «Металлистом» по поводу скандального судейства в матче пятого тура Первой лиги (победа «Металлиста 3:0) вышла на новый уровень.

«Оболонь» опубликовала видео со спорными судейскими решениями в пользу «Металлиста» в этом матче:

Ранее «Оболонь» назвала судейство матча с «Металлистом» «изнасилованием футбола».

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Источник — ФК Оболонь

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 30.08.2021 20:50
    +1
    Почему молчат и судейский совет и ФФУ или кто там еще??? только дают повод раздувать скандал своим молчанием!!!!
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    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 30.08.2021 20:48
    +3
    Единственно верное решение Обулони снятие с соревнований!!! Бедные изнасилованные мальчики в трусиках
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    Phantom1993
    Phantom1993, 30.08.2021 20:45
    -1
    ABTO6yC1925, 30.08.2021 20:13
    Собака лает, а караван идёт
    Металл в следующем году будет УПЛ нагибать, а эти нытики так и будут дальше развлекатся в 1 лиге.... Нет бы усилить команду, усилить ТШ...
    Кого он будет нагибать? Если судьям положите то может и будете. Как мне нравятся болейщики Металлиста. Сколько их было когда клуб во второй лиге на Солнечном играл? 2000 максимум на стадионе, все на 1925 болели, а как Ярославский пришел, красивые слова сказал, сразу переобулись, фу...
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 30.08.2021 20:43
    -1
    ABTO6yC1925, 30.08.2021 20:13
    Собака лает, а караван идёт
    Металл в следующем году будет УПЛ нагибать, а эти нытики так и будут дальше развлекатся в 1 лиге.... Нет бы усилить команду, усилить ТШ...
    Функционеры ОПГ УАФ,которые за бабки Ярославского,дали отмашку его Металлисту, закладывают мощную мину под следующий чемпионат,в котором Металлист буром будет переть как минимум к серебряным медалям ... Вот тогда и завоют Динамо,Шахтер и те,кого гнобить будут такие как Серпутько,Иванов или Монзуль. И то, что происходит сейчас в играх Металлиста, покажется цветочками в следующем сезоне. Ярославский не остановится ни перед чем - если не подкупит арбитров,купит игроков команды противников,благо опыт имеется .... Если сейчас Монзуль не боится по левому удалять игроков Шахтера, то могу представить что будут творить ее собратья по цеху.
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    Соевыйсоус Качественный
    online
    Соевыйсоус Качественный, 30.08.2021 20:43
    +1
    Данные нарезки можно взять с каждого матча нашего чемпионата со Второй по Премьер лиги. И будут там такие судейские ляпы, несмотря на то,что на матче присутствует ВАР.
    Пускай Металл проходит в УПЛ, но желательно, чтобы в этом сезоне выиграл кубок Украины и смог сразу играть в еврокубках. А-то надоело смотреть как нас насилуют сначала Фины, потом Казахи и на последок Австрияки.
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    korrektno
    online
    korrektno, 30.08.2021 20:24
    +5
    А де офіційна оцінка доказів та висновки? Ганьба в королівстві кривих люстерок!
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    ua
    online
    ua, 30.08.2021 20:23
    -7
    samird, 30.08.2021 20:16
    Ты или слепой, или с особенностями развития, или пытаешься из всех сделать идиотов. Там и по обзору без замедлений и стоп-кадров было всё понятно. Теперь понятно за что первая желтая - как и предполагал была реакция на дикое судейство. Повторюсь - за такое судейство надо буквально вырывать яйца, чтобы другим неповадно было.
    на вас посмотришь и так все ясно, там диагноз негде ставить
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    iravik83
    online
    iravik83, 30.08.2021 20:21
    -6
    ua, 30.08.2021 19:53
    в 1 эпизоде ноги запутал, в мяч не играл, там чистый пенальти, 2 эпизод нырок, если бы арбитр не был так близко, то скорее всего дал бы пенальти, а так он с пару метров все хорошо видел, да и игрок не сильно то и возмущался)
    1 и 2 эпизод согласен все по делу!!дальше арбитр ошибся пейшото нужно желтую было давать игрок сыграл чисто в мяч судья свисток дал не туда ну немного утерял нить игры но не критично
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    JohnDoe
    JohnDoe, 30.08.2021 20:21
    -6
    Им че шубами премию выдают за голимое нытье в адрес Металла?
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    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    online
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 30.08.2021 20:19
    -4
    Владимир Копяк, 30.08.2021 20:16
    На представленных эпизодах прекрасно все видно,тут и комментировать нечего... Но вся загвоздка в том, что все эти нарезки моментов,с явно ошибочной трактовкой правил Серпутько, комитету арбитров во главе с неадекватным итальянцем -глубоко фиолетово. Они там своих не сдают,пора уже всем привыкнуть к этому.Теперь Оболонь будут гнобить и в других матчах,у этих ребят в цветном -это запросто. Только и надежда,что найдется свой Робин Гуд и наведет шороху в этом болоте...
    Дружище Оболонь очень слабая команда, ты можешь хоть сам судить но от этого Оболонь играть лучше не станет !
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    Kapitan Vrungel
    Kapitan Vrungel, 30.08.2021 20:18
    +4
    Та понятно, на что металлист за уши в УПЛ тянут - это по каждому из матчу видно
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    samird
    samird, 30.08.2021 20:16
    +11
    ua, 30.08.2021 19:53
    в 1 эпизоде ноги запутал, в мяч не играл, там чистый пенальти, 2 эпизод нырок, если бы арбитр не был так близко, то скорее всего дал бы пенальти, а так он с пару метров все хорошо видел, да и игрок не сильно то и возмущался)
    Ты или слепой, или с особенностями развития, или пытаешься из всех сделать идиотов. Там и по обзору без замедлений и стоп-кадров было всё понятно. Теперь понятно за что первая желтая - как и предполагал была реакция на дикое судейство. Повторюсь - за такое судейство надо буквально вырывать яйца, чтобы другим неповадно было.
    Ссылка
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    online
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 30.08.2021 20:16
    -9
    Обольнь должна вслед за Альянсом пойти ну вы знаете куда ... )) А Металлисту надо поскорей вылазить из этого нищебродного болота в УПЛ . Тут эти андердоги будут сковчать и выть в каждом матче .
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 30.08.2021 20:16
    +6
    На представленных эпизодах прекрасно все видно,тут и комментировать нечего... Но вся загвоздка в том, что все эти нарезки моментов,с явно ошибочной трактовкой правил Серпутько, комитету арбитров во главе с неадекватным итальянцем -глубоко фиолетово. Они там своих не сдают,пора уже всем привыкнуть к этому.Теперь Оболонь будут гнобить и в других матчах,у этих ребят в цветном -это запросто. Только и надежда,что найдется свой Робин Гуд и наведет шороху в этом болоте...
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 30.08.2021 20:14
    +2
    Кому нужна такая третья сила?! Это ж будет хуже Колоса-2020. Оболонь - молодчаги
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    ABTO6yC1925
    online
    ABTO6yC1925, 30.08.2021 20:13
    -9
    Собака лает, а караван идёт
    Металл в следующем году будет УПЛ нагибать, а эти нытики так и будут дальше развлекатся в 1 лиге.... Нет бы усилить команду, усилить ТШ...
    Ссылка
    James Siverson
    James Siverson, 30.08.2021 20:12
    +5
    Та ничего не докажете, Ярославский уже давно себе купил место в УПЛ, в каждом матче им дают пенали бить, красные оппонентам и тд. Это украинский футбол, тут как и в стране - правды нет.
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    VAD
    VAD, 30.08.2021 20:01
    +10
    А потом они обижаются когда сканидруют всем извесиную кричалку
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    ABTO6yC1925
    online
    ABTO6yC1925, 30.08.2021 19:59
    -7
    ЗГВАЛТОВАНА ОБОЛОНЬ!!!!
    Нарезка супер....
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 30.08.2021 19:57
    +5
    а в УПЛ такие же будут пенальти и удаления или более изящные?
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