Оболонь выложила видео со спорными решениями судьи в матче с Металлистом

Перепалка между «Оболонью» и «Металлистом» по поводу скандального судейства в матче пятого тура Первой лиги (победа «Металлиста 3:0) вышла на новый уровень.
«Оболонь» опубликовала видео со спорными судейскими решениями в пользу «Металлиста» в этом матче:
Ранее «Оболонь» назвала судейство матча с «Металлистом» «изнасилованием футбола».
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Источник — ФК Оболонь
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Металл в следующем году будет УПЛ нагибать, а эти нытики так и будут дальше развлекатся в 1 лиге.... Нет бы усилить команду, усилить ТШ...
Металл в следующем году будет УПЛ нагибать, а эти нытики так и будут дальше развлекатся в 1 лиге.... Нет бы усилить команду, усилить ТШ...
Пускай Металл проходит в УПЛ, но желательно, чтобы в этом сезоне выиграл кубок Украины и смог сразу играть в еврокубках. А-то надоело смотреть как нас насилуют сначала Фины, потом Казахи и на последок Австрияки.
Металл в следующем году будет УПЛ нагибать, а эти нытики так и будут дальше развлекатся в 1 лиге.... Нет бы усилить команду, усилить ТШ...
Нарезка супер....
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