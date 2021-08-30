Ангелина Калинина – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга US Open

  • 30.08.2021 15:48
  • 365 просмотров
  • 2 комментария
Ангелина Калинина – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

30 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№76 WTA) стартует на Открытом чемпионате США по теннису.
 
В матче первого круга украинка сразится против лаки-лузера Майар Шериф из Египта (№96 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №8. Время начала матча – 18:00 по Киеву.
 
Ранее девушки играли между собой один раз, победила украинка.
 
В следующем раунде победительница встречи сыграет против украинки Даяны Ястремской (№51 WTA) или Анжелик Кербер из Германии (№17 WTA). 

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча 

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

ПРЕВЬЮ

VBET  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 30.08.2021 16:29
    0
    Две грунтовички встречаются на харде, если Калинина обыгравала её на грунте, то и тут нужна!
    Ссылка
    Виталий Булах
    Виталий Булах, 30.08.2021 16:16
    0
    Трансляция на Bein Sports 4 18.00
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности