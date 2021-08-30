Ангелина Калинина – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№76 WTA) стартует на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче первого круга украинка сразится против лаки-лузера Майар Шериф из Египта (№96 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №8. Время начала матча – 18:00 по Киеву.
Ранее девушки играли между собой один раз, победила украинка.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против украинки Даяны Ястремской (№51 WTA) или Анжелик Кербер из Германии (№17 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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