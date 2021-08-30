Олег ГУСЕВ: «В сборную меня приглашал Шовковский»

38-летний Олег Гусев, помощник главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу, рассказал о том, кто приглашал его в сборную Украины.

«Мне звонили и предлагали войти в тренерский штаб сборной Украины. Один из тех, кто приглашал — Александр Шовковский. Имена других людей я не могу назвать по личным причинам. С Александром Петраков я не говорил на эту тему.

В частности, Шовковский сказал мне, что он входит в новый тренерский штаб и.о. тренера сборной Украины Александра Петракова и спрашивал, готов ли я присоединиться. Я ответил — если это нужно стране, сборной, если меня отпустит Мирча Луческу, то я согласен. После нашего разговора с Шовковским, с Мистером или с руководством «Динамо» эту тему мы не обсуждали, но предложение действительно было, и я ответил, что готов работать на благо страны, если это потребуется.

При этом я уточил, что имею действующий контракт с «Динамо», есть руководство, главный тренер команды — если они отпустят, то я с удовольствием войду в тренерский штаб сборной Украины», — рассказал Гусев.

Ранее и.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал возможное вхождение Гусева в его штаб: «Я не вел с ним переговоры. Не знаю, откуда эта информация появилась».