Олег ГУСЕВ: «В сборную меня приглашал Шовковский»

Специалиста звали в тренерский штаб национальной команды

  • 30.08.2021 13:40
  • 1603 просмотра
  • 4 комментария
Олег ГУСЕВ: «В сборную меня приглашал Шовковский»
© Getty Images/Global Images Ukraine

38-летний Олег Гусев, помощник главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу, рассказал о том, кто приглашал его в сборную Украины.

«Мне звонили и предлагали войти в тренерский штаб сборной Украины. Один из тех, кто приглашал — Александр Шовковский. Имена других людей я не могу назвать по личным причинам. С Александром Петраков я не говорил на эту тему.

В частности, Шовковский сказал мне, что он входит в новый тренерский штаб и.о. тренера сборной Украины Александра Петракова и спрашивал, готов ли я присоединиться. Я ответил — если это нужно стране, сборной, если меня отпустит Мирча Луческу, то я согласен. После нашего разговора с Шовковским, с Мистером или с руководством «Динамо» эту тему мы не обсуждали, но предложение действительно было, и я ответил, что готов работать на благо страны, если это потребуется.

При этом я уточил, что имею действующий контракт с «Динамо», есть руководство, главный тренер команды — если они отпустят, то я с удовольствием войду в тренерский штаб сборной Украины», — рассказал Гусев.

Ранее и.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал возможное вхождение Гусева в его штаб: «Я не вел с ним переговоры. Не знаю, откуда эта информация появилась».

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Источник — 1927.kiev.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    adidas777
    online
    adidas777, 30.08.2021 13:58
    0
    Віталій Яценко, 30.08.2021 13:53
    Петраков - класика Збірної. Як мутно пішли свого часу Фоменка, а перед тим замість заварова призначили помічником відомо кого, так мутно пішов і Шева зараз і так само мутно призначили Петракова. Бо ж Петраков може в будь-яку секунду піти, разом із всім штабом. І піти так само мутно. Він фігура не самостійна, нажаль.
    Ну если вы так лично решили, то это "весомый" аргумент!
    Только Петраков про это не знает, что он оказывается фигура не самостоятельная!
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 30.08.2021 13:57
    0
    Tasha19, 30.08.2021 13:46
    Тобто Шовковський без відома Петракова підбирав помічників, бо Петраков сказав, що про Гусєва то видумки ЗМІ.
    Шовсковский просто пробил почву, был бы Гусев если что согласен работать в штабе.
    У Шовковского с Петраковым наверняка разговор был, но лично Петраков с Гусевым не общался.
    Ссылка
    Віталій Яценко
    Віталій Яценко, 30.08.2021 13:53
    -1
    Петраков - класика Збірної. Як мутно пішли свого часу Фоменка, а перед тим замість заварова призначили помічником відомо кого, так мутно пішов і Шева зараз і так само мутно призначили Петракова. Бо ж Петраков може в будь-яку секунду піти, разом із всім штабом. І піти так само мутно. Він фігура не самостійна, нажаль.
    Ссылка
    Tasha19
    Tasha19, 30.08.2021 13:46
    0
    Тобто Шовковський без відома Петракова підбирав помічників, бо Петраков сказав, що про Гусєва то видумки ЗМІ.
    Ссылка
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