ПЕТРАКОВ: «Держать мяч 75 процентов и проиграть 0:3 — это не для меня»

В воскресенье, 29 августа, 64-летний украинский специалист Александр Петраков был представлен в качестве и.о. главного тренера сборной Украины по футболу вместе со своим штабом. Петраков ответил на вопросы журналистов, касающиеся национальной команды и отбора на ЧМ-2022.
- Ребята собираются понемногу. Сегодня многие еще играют в Европе — Яремчук, Качараба. Есть травмированные игроки. Какие травмы — не могу пока сказать. Нужно встретиться и поговорить с ребятами, врачи мне доложат ситуацию. Сегодня приступаю к работе. Первая тренировка — в 19:00. О себе я уже много раз говорил, больше нечего пока сказать.
- Определились ли вы с капитаном команды? Как будете выбирать?
- Капитаном раньше был Пятов Андрей. Вице-капитан — Ярмоленко Андрей. Я ничего не хочу менять. Ребята заслужили это право.
- Подписан ли уже контракт с УАФ? Если да, то каковы его сроки?
- Контракт подписан. Мне приятно, что вы все обо мне переживаете. Но дальше информация конфиденциальная.
- Может ли Олег Гусев присоединиться к тренерскому штабу?
- Нет. Я не вел с ним переговоры. Не знаю, откуда эта информация появилась.
- Тяжело ли вам было психологически принять сборную за две недели до возобновления отбора на ЧМ?
- Это специфика национальных сборных. Нужно собраться и за два дня подготовить команду. Кто-то может это сделать, кто-то нет. Меня ничего не отвлекает. Ругайте, хвалите, говорите. Я не очень обращаю на это внимание.
- Можно говорить, что вы — тренер-прагматик?
- Прагматик? Может, так оно и есть. Я знаю, что в футбол всегда играют на результат. Национальная сборная должна играть на результат. Поднимается флаг страны, играется гимн. Держать мяч 75 процентов и проиграть 0:3 — это не для меня.
- Кто из молодых игроков находится в поле вашего зрения?
- Молодой игрок должен заиграть в молодежной сборной. Должен заслужить право получить вызов в национальную команду. Так просто никого вызывать не будем.
- Какой информацией вы владеете о сборной Казахстана?
- Мне прислали информацию об этой команде еще 10 августа. Вчера смотрел игру Украина — Казахстан. Смотрел их игры с Северной Македонией, с Францией. У меня никогда не было недооценки соперника. Казахстан — обученная команда, у них есть свои козыри. У меня есть два человека, которые занимаются аналитикой - Володя Лазоренко и Авраам Кампомар. Мы понимаем, что не можем терять очки в Казахстане. И сделаем все, чтобы победить
- Кто станет первым номером (вопрос тренеру вратарей Вячеславу Кернозенко)?
- В процессе подготовки мы соберем информацию. Посмотрим, кто лучше готов. Я могу сказать свое мнение. Мне кажется, что на вратарской позиции, несмотря на проблемы, у нас нет проблем.
- Не хотите ли вернуть в сборную Украины Георгия Цитаишвили и, возможно, побороться за Эрика Шуранова?
- В свое время я брал Цитаишвили на турнир Лобановского, а потом на чемпионат мира. Сказал ему: «Я тебя возьму в сборную, но чтобы ты потом не ушел в сборную Грузии. Он сказал: «Нет, Васильич. Так не будет». Но так и случилось.
Шуранов? Это его выбор. Уговаривать играть за свою страну — неправильно. Это должно быть в сердце.
- Какие первостепенные задачи у сборной Украины? И будете ли вы менять стиль Шевченко?
- А что такое стиль Шевченко? Катать мяч бесцельно мы не будем. Как готовить команду? Главное — восстановить. Сегодня «Шахтер» играет в Ужгороде. Утром они только прилетят — и сразу сядут в самолет и полетят в Казахстан.
- Какими будут ваши функции в команде (вопрос Шовковскому)?
- На сегодняшний день наша цель — решение задачи попадания на чемпионат мира. Лично я сосредоточусь на организации игры команды в обороне. Но мы все проговариваем с тренером, и решение принимает он.
- Вы сказали, что вы — прямой и прямолинейный человек. Это хорошо для молодежи. Какой стиль общения у вас будет со взрослыми игроками?
- Я понимаю, что я должен быть дипломатом. Сыграем пару игр — я тогда скажу наверняка. Я должен с глазу на глаз поговорить с ребятами. С одними поговорю сегодня, с некоторыми — в самолете. А некоторые ребята прилетят прямо в Нур-Султан. Они даже на тренировку не успевают.
- Лучший игрок УПЛ последних лет, Виталий Буяльский, играл незначительную роль в команде Шевченко. Рассчитываете ли вы на него?
- Мы разговаривали с ним. По какой схеме мы буем играть — я не скажу. Если он будет тянуть, он будет играть. Я его знаю очень хорошо. Еще с киевского спортинтерната. Он 1993 года. Я даже знаю, откуда он родом — из Калиновки Винницкой области.
- Чем обусловлен вызов Качарабы и Сикана?
- Тараса Качарабу я очень хорошо знаю. И человеческие качества, и игровые у него в порядке. У нас травмированы Бондарь, Попов, Никита Бурда. Поэтому я вызвал Качарабу. Видел его автогол в квалификации Лиги чемпионов. Это не его автогол. Он отдал мяч, а вратарь не принял. Он рад, что получил вызов в сборную.
Сикан? У нас есть определенные проблемы в нападении. Травмирован Беседин. Я общался с Роберто Де Дзерби, и он хорошо отзывался о Сикане.
- После Казахстана вас ожидает непростой матч с Францией. Думаете уже об этой игре?
- Конечно. Это я вам, журналистам, могу сказать, что думаю только о Казахстане. Будет ротация, конечно. Франции будет проще — у них больше возможность для ротации. Но если не обыграем Казахстан, то с Францией уже можно не играть.
- Обговаривали, когда пропадет у вас приставка и.о.?
- Меня это не интересует. Мы — максималисты. Меня интересует результат. Поставили задачу попасть на ЧМ в Катаре.
- В Казахстане искусственное поле. Это может стать проблемой?
- Мы там играли в 2011 году. Да, есть специфика. Я разговаривал с Костышиным. Он говорит, что они его мало полили. Поле очень быстрое. Но вы знаете, что плохому танцору мешает. Кто умеете играть в футбол — тот играет.
Также Петраков откровенно ответил на вопрос о том, будет ли он вызывать в сборную Украины футболистов из российских клубов.
Источник — Sport.ua
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Кроме Матвиенко у Шахтера больше никто стабильно не играет, то кто будет играть??
Это по моему логично
З Люксембургом мучились, з казахами мучились, з фінами мучились, зі шведами мучились.
З топами зуміли досягти результату тільки автобусом. Якщо автобус був дірявий і був пресинг - виходило як з французами в товариському матчі, або як з англійцями в чвертьфіналі.
Мене це не цікавить. Ми — максималісти. Мене цікавить результат.
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слухайте, мені подобається його підхід.
Без усяких казок про "побудову збірної" протягом п'яти років і т.п.
Тонкий намек на "автобусы"
Мене це не цікавить. Ми — максималісти. Мене цікавить результат.
===
слухайте, мені подобається його підхід.
Без усяких казок про "побудову збірної" протягом п'яти років і т.п.
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