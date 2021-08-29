ПЕТРАКОВ: «Держать мяч 75 процентов и проиграть 0:3 — это не для меня»

И.о. главного тренера сборной Украины рассказал о подготовке к матчам отбора на ЧМ-2022

  • 29.08.2021 13:10
  • 4573 просмотра
  • 13 комментариев
ПЕТРАКОВ: «Держать мяч 75 процентов и проиграть 0:3 — это не для меня»
© УАФ. Александр Петраков

В воскресенье, 29 августа, 64-летний украинский специалист Александр Петраков был представлен в качестве и.о. главного тренера сборной Украины по футболу вместе со своим штабом. Петраков ответил на вопросы журналистов, касающиеся национальной команды и отбора на ЧМ-2022.

- Ребята собираются понемногу. Сегодня многие еще играют в Европе — Яремчук, Качараба. Есть травмированные игроки. Какие травмы — не могу пока сказать. Нужно встретиться и поговорить с ребятами, врачи мне доложат ситуацию. Сегодня приступаю к работе. Первая тренировка — в 19:00. О себе я уже много раз говорил, больше нечего пока сказать.

- Определились ли вы с капитаном команды? Как будете выбирать?
- Капитаном раньше был Пятов Андрей. Вице-капитан — Ярмоленко Андрей. Я ничего не хочу менять. Ребята заслужили это право.

- Подписан ли уже контракт с УАФ? Если да, то каковы его сроки?
- Контракт подписан. Мне приятно, что вы все обо мне переживаете. Но дальше информация конфиденциальная.

- Может ли Олег Гусев присоединиться к тренерскому штабу?
- Нет. Я не вел с ним переговоры. Не знаю, откуда эта информация появилась.

- Тяжело ли вам было психологически принять сборную за две недели до возобновления отбора на ЧМ?
- Это специфика национальных сборных. Нужно собраться и за два дня подготовить команду. Кто-то может это сделать, кто-то нет. Меня ничего не отвлекает. Ругайте, хвалите, говорите. Я не очень обращаю на это внимание.

- Можно говорить, что вы — тренер-прагматик?
- Прагматик? Может, так оно и есть. Я знаю, что в футбол всегда играют на результат. Национальная сборная должна играть на результат. Поднимается флаг страны, играется гимн. Держать мяч 75 процентов и проиграть 0:3 — это не для меня.

- Кто из молодых игроков находится в поле вашего зрения?
- Молодой игрок должен заиграть в молодежной сборной. Должен заслужить право получить вызов в национальную команду. Так просто никого вызывать не будем.

- Какой информацией вы владеете о сборной Казахстана?
- Мне прислали информацию об этой команде еще 10 августа. Вчера смотрел игру Украина — Казахстан. Смотрел их игры с Северной Македонией, с Францией. У меня никогда не было недооценки соперника. Казахстан — обученная команда, у них есть свои козыри. У меня есть два человека, которые занимаются аналитикой - Володя Лазоренко и Авраам Кампомар. Мы понимаем, что не можем терять очки в Казахстане.  И сделаем все, чтобы победить

- Кто станет первым номером (вопрос тренеру вратарей Вячеславу Кернозенко)?
- В процессе подготовки мы соберем информацию. Посмотрим, кто лучше готов. Я могу сказать свое мнение. Мне кажется, что на вратарской позиции, несмотря на проблемы, у нас нет проблем.

- Не хотите ли вернуть в сборную Украины Георгия Цитаишвили и, возможно, побороться за Эрика Шуранова?
- В свое время я брал Цитаишвили на турнир Лобановского, а потом на чемпионат мира. Сказал ему: «Я тебя возьму в сборную, но чтобы ты потом не ушел в сборную Грузии. Он сказал: «Нет, Васильич. Так не будет». Но так и случилось.

Шуранов? Это его выбор. Уговаривать играть за свою страну — неправильно. Это должно быть в сердце.

- Какие первостепенные задачи у сборной Украины? И будете ли вы менять стиль Шевченко?
- А что такое стиль Шевченко? Катать мяч бесцельно мы не будем. Как готовить команду? Главное — восстановить. Сегодня «Шахтер» играет в Ужгороде. Утром они только прилетят — и сразу сядут в самолет и полетят в Казахстан.

- Какими будут ваши функции в команде (вопрос Шовковскому)?
- На сегодняшний день наша цель — решение задачи попадания на чемпионат мира. Лично я сосредоточусь на организации игры команды в обороне. Но мы все проговариваем с тренером, и решение принимает он.

- Вы сказали, что вы — прямой и прямолинейный человек. Это хорошо для молодежи. Какой стиль общения у вас будет со взрослыми игроками?
- Я понимаю, что я должен быть дипломатом. Сыграем пару игр — я тогда скажу наверняка. Я должен с глазу на глаз поговорить с ребятами. С одними поговорю сегодня, с некоторыми — в самолете. А некоторые ребята прилетят прямо в Нур-Султан. Они даже на тренировку не успевают.

- Лучший игрок УПЛ последних лет, Виталий Буяльский, играл незначительную роль в команде Шевченко. Рассчитываете ли вы на него?
- Мы разговаривали с ним. По какой схеме мы буем играть — я не скажу. Если он будет тянуть, он будет играть. Я его знаю очень хорошо. Еще с киевского спортинтерната. Он 1993 года. Я даже знаю, откуда он родом — из Калиновки Винницкой области.

- Чем обусловлен вызов Качарабы и Сикана?
- Тараса Качарабу я очень хорошо знаю. И человеческие качества, и игровые у него в порядке. У нас травмированы Бондарь, Попов, Никита Бурда. Поэтому я вызвал Качарабу. Видел его автогол в квалификации Лиги чемпионов. Это не его автогол. Он отдал мяч, а вратарь не принял. Он рад, что получил вызов в сборную.

Сикан? У нас есть определенные проблемы в нападении. Травмирован Беседин. Я общался с Роберто Де Дзерби, и он хорошо отзывался о Сикане.

- После Казахстана вас ожидает непростой матч с Францией. Думаете уже об этой игре?
- Конечно. Это я вам, журналистам, могу сказать, что думаю только о Казахстане. Будет ротация, конечно. Франции будет проще — у них больше возможность для ротации. Но если не обыграем Казахстан, то с Францией уже можно не играть.

- Обговаривали, когда пропадет у вас приставка и.о.?
- Меня это не интересует. Мы — максималисты. Меня интересует результат. Поставили задачу попасть на ЧМ в Катаре.

- В Казахстане искусственное поле. Это может стать проблемой?
- Мы там играли в 2011 году. Да, есть специфика. Я разговаривал с Костышиным. Он говорит, что они его мало полили. Поле очень быстрое. Но вы знаете, что плохому танцору мешает. Кто умеете играть в футбол — тот играет.

Также Петраков откровенно ответил на вопрос о том, будет ли он вызывать в сборную Украины футболистов из российских клубов.

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Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 29.08.2021 14:19
    0
    Хуакин Гусман Лоэра, 29.08.2021 14:04
    Играть в автобус ДК только не нужно.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 29.08.2021 14:19
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 29.08.2021 13:53
    ой красава 2в одном и Шеву подколол и Шахтер
    Будет смешно, когда он матчи просирать начнёт, тогда и поржём.
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 29.08.2021 14:17
    0
    Надеюсь на атакующий футбол и никакого пасса назад.
    Ссылка
    andriyk2
    online
    andriyk2, 29.08.2021 14:14
    +1
    Стиль Шевченко? Бесцельно мяч катать по полю не будем 😂😂 100%
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 29.08.2021 14:14
    0
    Хуакин Гусман Лоэра, 29.08.2021 14:04
    Играть в автобус ДК только не нужно.
    12 игроков из Динамо.
    Кроме Матвиенко у Шахтера больше никто стабильно не играет, то кто будет играть??
    Это по моему логично
    Ссылка
    Istm
    online
    Istm, 29.08.2021 14:11
    0
    VVO, 29.08.2021 14:04
    Так що одразу на "автобус" будемо відповідати "автобусом" і 90 хв оборонятись?
    а було як? Багато команд, з якими ми зіграли першим номером? Сербія, Литва.
    З Люксембургом мучились, з казахами мучились, з фінами мучились, зі шведами мучились.
    З топами зуміли досягти результату тільки автобусом. Якщо автобус був дірявий і був пресинг - виходило як з французами в товариському матчі, або як з англійцями в чвертьфіналі.
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 29.08.2021 14:04
    +3
    Играть в автобус ДК только не нужно.
    Ссылка
    VVO
    VVO, 29.08.2021 14:04
    +1
    Istm, 29.08.2021 13:57
    даруйте, але уся гра Шевченка вщенть розбивалась об автобус або жорсткий пресинг.
    Так що одразу на "автобус" будемо відповідати "автобусом" і 90 хв оборонятись?
    Ссылка
    Istm
    online
    Istm, 29.08.2021 13:57
    0
    Andy_P, 29.08.2021 13:55
    Пусть при Шеве результаты были не всегда идеальными, но часто мы видели игру. Я уважаю Петракова и желаю удачи Сборной Украины, но есть шанс при таких-же результатах игры вообще не видеть. «Держать мяч 75 процентов и проиграть 0:3 — это не для меня» - лучше владеть 25%, проиграть 0-1, но "бороться", а не пытаться играть?
    даруйте, але уся гра Шевченка вщенть розбивалась об автобус або жорсткий пресинг.
    Ссылка
    Andy_P
    Andy_P, 29.08.2021 13:55
    +1
    Istm, 29.08.2021 13:25
    ===
    Мене це не цікавить. Ми — максималісти. Мене цікавить результат.
    ===
    слухайте, мені подобається його підхід.
    Без усяких казок про "побудову збірної" протягом п'яти років і т.п.
    Пусть при Шеве результаты были не всегда идеальными, но часто мы видели игру. Я уважаю Петракова и желаю удачи Сборной Украины, но есть шанс при таких-же результатах игры вообще не видеть. «Держать мяч 75 процентов и проиграть 0:3 — это не для меня» - лучше владеть 25%, проиграть 0-1, но "бороться", а не пытаться играть?
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 29.08.2021 13:53
    +1
    ой красава 2в одном и Шеву подколол и Шахтер
    Ссылка
    0933333333
    0933333333, 29.08.2021 13:50
    +5
    ПЕТРАКОВ: «Держать мяч 75 процентов и проиграть 0:3 — это не для меня»
    Тонкий намек на "автобусы"
    Ссылка
    Istm
    online
    Istm, 29.08.2021 13:25
    +4
    ===
    Мене це не цікавить. Ми — максималісти. Мене цікавить результат.
    ===
    слухайте, мені подобається його підхід.
    Без усяких казок про "побудову збірної" протягом п'яти років і т.п.
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