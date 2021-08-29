Александр ПЕТРАКОВ: «В сборной Украины не может быть футболистов из России»

И.о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков в рамках своей презентации в новой должности ответил на вопрос о том, будут ли вызываться в украинскую национальную команду игроки из российских клубов.

«Хороший вопрос… Вы мне скажите, вот я возьму и вызову футболиста из России — вы же меня порвете, да (улыбается)? Нет?

Понимаете, на данный момент я не рассматриваю вопрос из чемпионата России. А знаете, почему? В феврале я сидел дома, вы сами понимаете — пандемия, столько не работал. Говорю жене, мол, пойду пройдусь. Я — коренной киевлянин, думал, просто пройду по городу. Взял — и просто пешком пошел по городу. Подошел к Михайловской церкви. И оттуда вниз к стадиону «Динамо» ведет дорога, к музею. Зашел в Андреевскую церковь отреставрированную, посмотрел, в Софиевский собор… А в стороне от Михайловской — фотографии. Я увидел, сколько наших погибло военных. И девушки, и ребята молодые. Столько фамилий, столько фотографий… Я понял, что сейчас ни футболистов из России, ни примирения априори быть не может. Там осталось столько и детей, и сирот… Поэтому — нет, сейчас нет, никак. Может, по прошествии времени… Но на данном этапе — нет. Говорю прямо и откровенно», — заявил Петраков.