Александр ПЕТРАКОВ: «В сборной Украины не может быть футболистов из России»

И.о. наставника украинской национальной команды откровенно ответил на важный вопрос

  • 29.08.2021 12:46
  • 8122 просмотра
  • 17 комментариев
Александр ПЕТРАКОВ: «В сборной Украины не может быть футболистов из России»
© УАФ. Александр Петраков

И.о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков в рамках своей презентации в новой должности ответил на вопрос о том, будут ли вызываться в украинскую национальную команду игроки из российских клубов.

«Хороший вопрос… Вы мне скажите, вот я возьму и вызову футболиста из России — вы же меня порвете, да (улыбается)? Нет?

Понимаете, на данный момент я не рассматриваю вопрос из чемпионата России. А знаете, почему? В феврале я сидел дома, вы сами понимаете — пандемия, столько не работал. Говорю жене, мол, пойду пройдусь. Я — коренной киевлянин, думал, просто пройду по городу. Взял — и просто пешком пошел по городу. Подошел к Михайловской церкви. И оттуда вниз к стадиону «Динамо» ведет дорога, к музею. Зашел в Андреевскую церковь отреставрированную, посмотрел, в Софиевский собор… А в стороне от Михайловской — фотографии. Я увидел, сколько наших погибло военных. И девушки, и ребята молодые. Столько фамилий, столько фотографий… Я понял, что сейчас ни футболистов из России, ни примирения априори быть не может. Там осталось столько и детей, и сирот… Поэтому — нет, сейчас нет, никак. Может, по прошествии времени… Но на данном этапе — нет. Говорю прямо и откровенно», — заявил Петраков.

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Источник — Sport.ua

(37 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 29.08.2021 14:04
    +2
    Олег Мандрівник, 29.08.2021 13:00
    В принципе верно, но подача хромает
    так он не шоумен
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 29.08.2021 13:58
    0
    У нас в РФ только Ракицкий.
    Проблема не стоит выеденного яйца.
    Мне п х, главное чтобы сборная на ЧМ пробилась.
    А со своими тараканами в голове , он пусть сам разбирается.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 29.08.2021 13:54
    +1
    Батя, 29.08.2021 13:03
    Зину тоже брать нельзя?он играл там в трудные моменты на востоке страны.
    Зинченко по ходу был "последний русский".
    2015—2016 Уфа 31 (2)
    В сборной с 2015.
    Зашёл по "льготе", как "сын лейтенанта Фоменко".
    Ссылка
    kaka
    kaka, 29.08.2021 13:25
    +6
    united), 29.08.2021 13:23
    кто то же должен собирать грязную форму после игры и делать уборку в раздевалке
    почему не ты?
    ясно-ты клоун как Зеленский
    Ссылка
    united)
    online
    united), 29.08.2021 13:23
    -3
    kaka, 29.08.2021 13:21
    зачем ему помогать-он профи просто на взрослом уровне не имеет опыта
    кто то же должен собирать грязную форму после игры и делать уборку в раздевалке
    почему не ты?
    Ссылка
    united)
    online
    united), 29.08.2021 13:22
    +3
    CheMP, 29.08.2021 13:18
    кстати,ДА!
    Од же тогда (при Дебальцево) ещё ребёнком был, как нам сообщили его обожатели.
    Ссылка
    kaka
    kaka, 29.08.2021 13:21
    +1
    united), 29.08.2021 13:17
    Ну так помоги на добровольных началах, как волонтёр. Безвозмездно.
    зачем ему помогать-он профи просто на взрослом уровне не имеет опыта
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 29.08.2021 13:18
    -1
    Батя, 29.08.2021 13:03
    Зину тоже брать нельзя?он играл там в трудные моменты на востоке страны.
    кстати,ДА!
    Ссылка
    united)
    online
    united), 29.08.2021 13:17
    -7
    kaka, 29.08.2021 13:12
    говорит правильно-теперь надо и делом доказать профессионализм в взрослом футболе
    Ну так помоги на добровольных началах, как волонтёр. Безвозмездно.
    Ссылка
    Павел СН
    Павел СН, 29.08.2021 13:17
    -5
    зину геть з зб!рно!
    Ссылка
    kaka
    kaka, 29.08.2021 13:12
    +3
    говорит правильно-теперь надо и делом доказать профессионализм в взрослом футболе
    Ссылка
    united)
    online
    united), 29.08.2021 13:11
    -2
    Чёткий ответ. Даже Прямой телеканал или Портников не подкопаются.)
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 29.08.2021 13:06
    +21
    Все по делу... Кормильцам не место в сборной
    Ссылка
    Artem79
    Artem79, 29.08.2021 13:06
    +21
    Политкорректно и разумно всё расставил по местам.
    Ссылка
    Батя
    Батя, 29.08.2021 13:03
    -5
    Зину тоже брать нельзя?он играл там в трудные моменты на востоке страны.
    Ссылка
    msv
    msv, 29.08.2021 13:02
    +20
    Все точно. И сопли не разжовывает про спорт вне политики.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    Олег Мандрівник, 29.08.2021 13:00
    0
    В принципе верно, но подача хромает
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