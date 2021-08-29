Презентация нового тренерского штаба сборной Украины. LIVE трансляция

В воскресенье, 29 августа, будет представлен новый тренерский штаб национальной сборной Украины.
И.о. главного тренера украинской национальной команды назначен 64-летний украинский специалист Александр Петраков.
В тренерский штаб Петракова вошли Андрей Анненков, Александр Шовковский, Иван Баштовый и Вячеслав Руженцев.
Прямая трансляция события начнется в 11:30 по киевскому времени.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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