Лучано Лучи пострадал в результате ДТП с народным депутатом

23 августа в Киеве произошло серьезное ДТП с участием руководителя комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Сейчас стали известны новые подробности.
Источник в МВД сообщил Украинской правде, что делом занимается Государственное бюро расследований. По данным УП, патрульная полиция установила, что за рулем был именно народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Трухин. Ранее эта информация не была прокомментирована в МВД.
Что касается Лучано Лучи, то он находится в удовлетворительном состоянии, и после операции его уже проведали президент УАФ Андрей Павелко и первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.
Источник — Украинская правда
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Щойно подивився в архіві, спочатку була ця репліка і потім прибрали)) як не соромно
Подрабатывают частным извозом
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