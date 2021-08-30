Лучано Лучи пострадал в результате ДТП с народным депутатом

Известны новые подробности

  • 30.08.2021 12:17
  • 1094 просмотра
  • 11 комментариев
Лучано Лучи пострадал в результате ДТП с народным депутатом
© УАФ. Лучано Лучи

23 августа в Киеве произошло серьезное ДТП с участием руководителя комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Сейчас стали известны новые подробности.

Источник в МВД сообщил Украинской правде, что делом занимается Государственное бюро расследований. По данным УП, патрульная полиция установила, что за рулем был именно народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Трухин. Ранее эта информация не была прокомментирована в МВД.

Что касается Лучано Лучи, то он находится в удовлетворительном состоянии, и после операции его уже проведали президент УАФ Андрей Павелко и первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

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Источник — Украинская правда

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    turist86
    online
    turist86, 30.08.2021 13:08
    +2
    Спорт.юа прибрав прізвище Трухін за хабар.
    "новость удалили УНІАН, Футбол 24, юа-футбол, і-спорт, Meta-Ratings, 1927.kiev.ua, Динамо Киев от Шурика (убрали имя депутата), Sport.ua (убрали имя депутата), футбол.юа, Сегодня, ТСН, Антикор, Главком, УНН, Аргументы и Факты, Comments.ua, Depo.ua, Вести, Факты, Обозреватель, Телеграф, Гордон, Прямий, Фраза, NewsWeek, Вести-UA, Bigmir, Аргумент, Українські новини, Комсомольская правда в Украине, Голос.UA, Главк, Резонанс, Судебно-юридическая газета."
    Ссылка
    Денис Торопцев
    Денис Торопцев, 30.08.2021 13:04 (изменен)
    +1
    WladWest, 30.08.2021 13:00
    ДТП зі "слугою народу": ЗМІ масово видалили новини, партія не коментує
    Як Стерненко надав розголосу, що змі видалили згадку про депутата за проханням "слуг", так відрази відновили. Жуки хитрожопі. Цей сайт був у переліку змі які "допомогли".
    Ссылка
    WladWest
    WladWest, 30.08.2021 13:01
    +1
    WladWest, 30.08.2021 13:00
    ДТП зі "слугою народу": ЗМІ масово видалили новини, партія не коментує
    С том числе и спирт.
    Ссылка
    WladWest
    WladWest, 30.08.2021 13:00
    +2
    ДТП зі "слугою народу": ЗМІ масово видалили новини, партія не коментує
    Ссылка
    Real20
    online
    Real20, 30.08.2021 12:56
    +1
    Луччи пора домой
    Ссылка
    Andrii Popovich
    online
    Andrii Popovich, 30.08.2021 12:56
    +2
    "Этим водителем был депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Александр Трухин. Почему Лучи находился в одном автомобиле с ним – не известно."
    Щойно подивився в архіві, спочатку була ця репліка і потім прибрали)) як не соромно
    Ссылка
    Fair Play
    online
    Fair Play, 30.08.2021 12:55
    +3
    Спорт юа то ставить новину,то видаляє,...???
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 30.08.2021 12:48
    +6
    Спорт.юа вас тоже заставляют удалять с ним новости?
    Ссылка
    potemkin78
    potemkin78, 30.08.2021 12:45
    +3
    эт тот трухын который в момент аварии быб в хлам пьяный?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 30.08.2021 12:33
    +2
    Или вопросики по честной игре Кривбасс-95 решали?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 30.08.2021 12:30
    +1
    Бедные зедепутаты ...
    Подрабатывают частным извозом
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