Лучи прооперировали. УАФ сделала официальное заявление по поводу ДТП

Функционер находится в больнице

  • 24.08.2021 05:34
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Лучи прооперировали. УАФ сделала официальное заявление по поводу ДТП
© УАФ. Лучано Лучи

Украинская ассоциация футбола выступила с официальным заявлением по поводу ДТП, в которое попал глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Отмечается, что футбольный функционер перенес операцию.

«23 августа в 15.45 в Дарницком районе г. Киева произошло ДТП, в котором пострадал автомобиль Ford, в котором находились председатель Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи, его помощник Роман Лышень и водитель. Автомобиль стоял на перекрестке, остановившись на красный свет светофора. И в этот момент в него врезался другой автомобиль.

В результате ДТП Лучано Лучи, Роман Лышень и водитель получили травмы различной степени тяжести», - говорится в заявлении.

«Лучано Лучи и Роман Лышень находятся в одной из киевских больниц. В результате ДТП они на время потеряли сознание. После госпитализации им обоим сделали операции, в данный момент они находятся в сознании, угрозы их жизни нет. Полученные травмы можно характеризовать как средней тяжести. Я сейчас нахожусь вместе с врачами, которые контролируют состояние господина Лучи и его помощника. Планирую остаться здесь до утра. Более подробную информацию о состоянии пострадавших можно будет сообщить позже. Пока только могу добавить, что ситуация - под полным контролем Украинской ассоциации футбола», - сообщил председатель Спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов.

Ранее сообщалось, что Лучи находился в машине с народным депутатом.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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