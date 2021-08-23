Источник: Лучано Лучи попал в ДТП в Киеве

Состояние функционера не известно

  • 23.08.2021 20:01
  • 4002 просмотра
  • 14 комментариев
Источник: Лучано Лучи попал в ДТП в Киеве
© УАФ. Лучано Лучи

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи попал в ДТП в Киеве. Об этом сообщает «Центр новостей».

Авария случилась примерно в 16:00 на левом берегу Киева. Столкнулось три автомобиля, в одном из которых находился 71-летний Лучи.

Суммарно пострадали 6 человек, среди которых Лучи и двое детей. Некоторых участников ДТП госпитализировали, состояние Лучи не известно.

В конце мая Лучи продлил контракт с УАФ.

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Источник — Центр новостей

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 23.08.2021 20:41
    +1
    Vadya, 23.08.2021 20:21
    Кому?
    Максиму наверное
    Ссылка
    Олег Судак
    online
    Олег Судак, 23.08.2021 20:36
    +2
    Сергей Горбачев, 23.08.2021 20:11
    Уважаемый спорт.юа. Пожалуйста определитесь с возврастом итальянца! 71 или 72 ему года?
    Приходить Луччі до лікаря...
    Лікар:"Скільки Вам років?"
    Луччі:"72 буде."
    Лікар:"Ой не буде,ой не буде !"
    Ссылка
    kolobok
    online
    kolobok, 23.08.2021 20:36
    -1
    Подстава
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
    Александр Пересадько, 23.08.2021 20:35
    +2
    Face Control, 23.08.2021 20:18
    Здоровья.
    Подол он на х....
    Ссылка
    source02
    online
    source02, 23.08.2021 20:34
    +1
    Сергей Горбачев, 23.08.2021 20:11
    Уважаемый спорт.юа. Пожалуйста определитесь с возврастом итальянца! 71 или 72 ему года?
    ему определенно пора на пенсию, тока шоп не ПФУ платило, выгнать обратно в италейу
    Ссылка
    leccinum
    online
    leccinum, 23.08.2021 20:32
    +5
    Vadya, 23.08.2021 20:21
    Кому?
    Face Controlу. психического
    Ссылка
    Дмитро Ткаченко
    Дмитро Ткаченко, 23.08.2021 20:31
    +2
    Сергей Горбачев, 23.08.2021 20:11
    Уважаемый спорт.юа. Пожалуйста определитесь с возврастом итальянца! 71 или 72 ему года?
    Йому 71,35654.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 23.08.2021 20:26
    +4
    Сергей Горбачев, 23.08.2021 20:11
    Уважаемый спорт.юа. Пожалуйста определитесь с возврастом итальянца! 71 или 72 ему года?
    А яка власне різниця? При обидвох варіантах продовження контракту Лучі суперечить статуту УАФ...
    Ссылка
    Azaka
    online
    Azaka, 23.08.2021 20:25
    +6
    Це знак. Пора макарони жрати в італії
    Ссылка
    Vadya
    Vadya, 23.08.2021 20:21
    +3
    Face Control, 23.08.2021 20:18
    Здоровья.
    Кому?
    Ссылка
    DK1970
    DK1970, 23.08.2021 20:18
    +9
    Это знак....собирай свои макароны и домой...
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 23.08.2021 20:18
    -7
    Здоровья.
    Ссылка
    Сергей Горбачев
    online
    Сергей Горбачев, 23.08.2021 20:11
    +1
    Уважаемый спорт.юа. Пожалуйста определитесь с возврастом итальянца! 71 или 72 ему года?
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 23.08.2021 20:09
    +9
    Детей жалко...
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