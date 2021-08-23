Источник: Лучано Лучи попал в ДТП в Киеве

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи попал в ДТП в Киеве. Об этом сообщает «Центр новостей».
Авария случилась примерно в 16:00 на левом берегу Киева. Столкнулось три автомобиля, в одном из которых находился 71-летний Лучи.
Суммарно пострадали 6 человек, среди которых Лучи и двое детей. Некоторых участников ДТП госпитализировали, состояние Лучи не известно.
В конце мая Лучи продлил контракт с УАФ.
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Источник — Центр новостей
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