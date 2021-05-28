УАФ продлила контракт с 71-летним Лучано Лучи

Итальянец еще минимум год будет курировать украинских арбитров

  • 28.05.2021 13:19
  • 634 просмотра
  • 7 комментариев
УАФ продлила контракт с 71-летним Лучано Лучи
© УАФ. Лучано Лучи

Ассоциацией футбола Украины был продлен трудовой договор с куратором украинского арбитража итальянцем Лучано Лучи. Срок пролонгации – один год.

Ранее на фоне значительного количества судейских скандалов, связанных с украинским футболом, а также отсутствием спроса на отечественных судей в Европе активно распространялись сообщения о том, что Лучано Лучи может покинуть свой пост по окончании сезона 2020/21.

Также известно, что в начале мая Лучано Лучи едва ли не впервые за 2021-й год прибыл в Украину и проводил личные встречи с арбитрами. Обычно итальянец выполняет свои профессиональные обязательства, предусмотренные контрактом с УАФ, дистанционно.

Ранее сообщалось, что Лучано Лучи ждет суд в Украине.

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Источник — UA-Football

(4 голоса)

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Комментарии
    Ala23Triste
      Ala23Triste, 28.05.2021 13:49
    +2
    Ахаха! Геніально! Браво! Будьте ви всі там бісові функціонери УАФ прокляті! Ганьба та смерть українського футболу!
    Ссылка
    SANDR MOIA
      SANDR MOIA, 28.05.2021 13:43
    0
    Надіюсь тепер всі ДОМАШНІ матчі Вереса будуть проходити з тенологією VAR
    Ссылка
    VAD
      VAD, 28.05.2021 13:28
    -1
    3 итальянца.Совпадение? Не думаю
    Ссылка
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 28.05.2021 13:27
    +2
    Чомусь нічого дивного в цьому нема.
    Ссылка
    sergio_terry
      sergio_terry, 28.05.2021 13:24
    +3
    УАФ продажная контора. Этот итальяшка все за бабло сделает.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 28.05.2021 13:20
    +1
    Та до конца жизни, сразу продлите ему контракт!
    Ссылка
    lgpaladin
      lgpaladin, 28.05.2021 13:18
    +3
    всех всё устраивает
    прекрасно ...
    Ссылка
    sergio_terry
      sergio_terry, 28.05.2021 13:24
    +3
    УАФ продажная контора. Этот итальяшка все за бабло сделает.
    Ссылка
    lgpaladin
      lgpaladin, 28.05.2021 13:18
    +3
    всех всё устраивает
    прекрасно ...
    Ссылка
    Ala23Triste
      Ala23Triste, 28.05.2021 13:49
    +2
    Ахаха! Геніально! Браво! Будьте ви всі там бісові функціонери УАФ прокляті! Ганьба та смерть українського футболу!
    Ссылка
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 28.05.2021 13:27
    +2
    Чомусь нічого дивного в цьому нема.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 28.05.2021 13:20
    +1
    Та до конца жизни, сразу продлите ему контракт!
    Ссылка
    SANDR MOIA
      SANDR MOIA, 28.05.2021 13:43
    0
    Надіюсь тепер всі ДОМАШНІ матчі Вереса будуть проходити з тенологією VAR
    Ссылка
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