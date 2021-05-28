УАФ продлила контракт с 71-летним Лучано Лучи

Ассоциацией футбола Украины был продлен трудовой договор с куратором украинского арбитража итальянцем Лучано Лучи. Срок пролонгации – один год.

Ранее на фоне значительного количества судейских скандалов, связанных с украинским футболом, а также отсутствием спроса на отечественных судей в Европе активно распространялись сообщения о том, что Лучано Лучи может покинуть свой пост по окончании сезона 2020/21.

Также известно, что в начале мая Лучано Лучи едва ли не впервые за 2021-й год прибыл в Украину и проводил личные встречи с арбитрами. Обычно итальянец выполняет свои профессиональные обязательства, предусмотренные контрактом с УАФ, дистанционно.

Ранее сообщалось, что Лучано Лучи ждет суд в Украине.