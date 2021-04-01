Лучано Лучи ждет суд в Украине

Итальянца ждет судебное разбирательство по гражданскому иску

  • 01.04.2021 14:17
  • 1844 просмотра
  • 7 комментариев
Лучано Лучи ждет суд в Украине
© УАФ. Лучано Лучи

По информации ТаТоТаке, 5 апреля 2021 года Главу комитета арбитров УАФ Лучано Лучи ждет суд. 71-летний итальянец будет выступать в качестве ответчика по делу об установлении факта отцовства и взыскания алиментов для обеспечения ребенка.

Иск гражданки Украины Коваль Яны Сергеевны к Лучано Лучи будет рассматривать Киево-Святошинский районный суд Украины 5 апреля 2021 года.

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Источник — ТаТоТаке

(6 голосов)

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Комментарии
    alvesh
    online
      alvesh, 01.04.2021 14:45
    +1
    axylinam, 01.04.2021 14:32
    Первое апреля,могли что нибудь поизощрённее придумать
    Это не шутка
    Ссылка
    Владимир Владимиров
    online
      Владимир Владимиров, 01.04.2021 14:39
    +2
    Обязательная кастрация с занесением в реестр.
    Ссылка
    Владимир Владимиров
    online
      Владимир Владимиров, 01.04.2021 14:38
    0
    старый развратник
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 01.04.2021 14:32
    +1
    Первое апреля,могли что нибудь поизощрённее придумать
    Ссылка
    zvalenok05
      zvalenok05, 01.04.2021 14:32
    0
    Мужик
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 01.04.2021 14:25
    +5
    Я уж думал привлекут за художества в работе, потом вспомнил где живу...
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
      Luisa Spagnoli, 01.04.2021 14:22
    +2
    Свежий зашквар
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 01.04.2021 14:25
    +5
    Я уж думал привлекут за художества в работе, потом вспомнил где живу...
    Ссылка
    Владимир Владимиров
    online
      Владимир Владимиров, 01.04.2021 14:39
    +2
    Обязательная кастрация с занесением в реестр.
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
      Luisa Spagnoli, 01.04.2021 14:22
    +2
    Свежий зашквар
    Ссылка
    alvesh
    online
      alvesh, 01.04.2021 14:45
    +1
    axylinam, 01.04.2021 14:32
    Первое апреля,могли что нибудь поизощрённее придумать
    Это не шутка
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 01.04.2021 14:32
    +1
    Первое апреля,могли что нибудь поизощрённее придумать
    Ссылка
    Владимир Владимиров
    online
      Владимир Владимиров, 01.04.2021 14:38
    0
    старый развратник
    Ссылка
    zvalenok05
      zvalenok05, 01.04.2021 14:32
    0
    Мужик
    Ссылка
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