Лучано Лучи ждет суд в Украине

По информации ТаТоТаке, 5 апреля 2021 года Главу комитета арбитров УАФ Лучано Лучи ждет суд. 71-летний итальянец будет выступать в качестве ответчика по делу об установлении факта отцовства и взыскания алиментов для обеспечения ребенка.

Иск гражданки Украины Коваль Яны Сергеевны к Лучано Лучи будет рассматривать Киево-Святошинский районный суд Украины 5 апреля 2021 года.