Суркис выплатит повышенные премиальные игрокам Динамо

Президент киевского клуба очень доволен разгромной победой над «Колосом»

  • 30.08.2021 12:21
  • 3737 просмотров
  • 4 комментария
Суркис выплатит повышенные премиальные игрокам Динамо
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Киевское «Динамо» на перерыв в чемпионате Украины, связанный с матчами национальных сборных, ушло в качестве единоличного лидера УПЛ. В шестом туре чемпионата динамовцы на своем поле разгромили «Колос» со счетом 7:0.

Кроме Мирчи Луческу, который предоставил команде дополнительные выходные, порадовать футболистов решил и президент «Динамо» Игорь Суркис, который после яркой и крупной победы над «Колосом» пообещал команде за эту победу повышенные премиальные.

Свой следующий матч в чемпионате страны динамовцы проведут 11 сентября в Харькове против «Металлиста 1925», который занимает 10-е место, имея в активе 6 очков. Команда Мирчи Луческу закрепилась на первом месте с 16 очками.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    SuperleagueUkraine
    SuperleagueUkraine, 30.08.2021 13:10
    -1
    united), 30.08.2021 12:58
    Из фонда трансферов?))
    из опзжного фонда, очевидно же)
    Ссылка
    potemkin78
    potemkin78, 30.08.2021 12:59
    0
    united), 30.08.2021 12:58
    Из фонда трансферов?))
    из Привата
    Ссылка
    united)
    online
    united), 30.08.2021 12:58
    -1
    Из фонда трансферов?))
    Ссылка
    bonv
    bonv, 30.08.2021 12:30
    +3
    цілком заслужено.
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