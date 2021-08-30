Суркис выплатит повышенные премиальные игрокам Динамо

Киевское «Динамо» на перерыв в чемпионате Украины, связанный с матчами национальных сборных, ушло в качестве единоличного лидера УПЛ. В шестом туре чемпионата динамовцы на своем поле разгромили «Колос» со счетом 7:0.

Кроме Мирчи Луческу, который предоставил команде дополнительные выходные, порадовать футболистов решил и президент «Динамо» Игорь Суркис, который после яркой и крупной победы над «Колосом» пообещал команде за эту победу повышенные премиальные.

Свой следующий матч в чемпионате страны динамовцы проведут 11 сентября в Харькове против «Металлиста 1925», который занимает 10-е место, имея в активе 6 очков. Команда Мирчи Луческу закрепилась на первом месте с 16 очками.