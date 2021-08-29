Луческу выдал игрокам Динамо специальную премию

Футболисты киевской команды получат дополнительные выходные за разгром «Колоса» (7:0)

  • 29.08.2021 16:03
  • 7903 просмотра
  • 8 комментариев
Луческу выдал игрокам Динамо специальную премию
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» в поединке 6-го тура УПЛ разгромило ковалевский «Колос» со счетом 7:0.

Игрой и результатом киевские футболисты очень порадовали главного тренера Мирчу Луческу, который проводил свой первый матч на тренерской скамье после больничного.

Румынский тренер решил премировать команду за достигнутый результат дополнительными выходными, футболисты «Динамо» в паузе чемпионата отдохнут пять дней.

Свой следующий матч в УПЛ динамовцы проведут 11 сентября в Харькове против «Металлиста 1925», который занимает 10-е место, имея в активе 6 очков. Команда Мирчи Луческу закрепилась на первом месте с 16 очками в активе.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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Комментарии
Сначала:
    Nomad
    online
    Nomad, 29.08.2021 17:10
    0
    Очень похоже на то, что это Газпром внедрил Лучкску для развала нашего чемпионата. Сегодня могут подать в отставку ещё Рябоконь и Скрипник.
    Ссылка
    maxno
    online
    maxno, 29.08.2021 16:53 (изменен)
    +2
    MAD_М0le, 29.08.2021 16:29
    После первого матча ЛЧ закроет на базе разпятилетних и оштрафует
    После первого матча ЛЧ закроет на базе и оштрафует Ренат Ахметов команду кротов.
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    sergrey4
    sergrey4, 29.08.2021 16:51
    +1
    Кому отдых, а кому в сборной пахать.
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    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 29.08.2021 16:45
    -6
    Румынский тренер решил премировать команду...................... походом в академический театр кукол, а Funny_Dog(а) - дополнительной миской помоев
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    MAD_М0le
    online
    MAD_М0le, 29.08.2021 16:29
    -11
    После первого матча ЛЧ закроет на базе разпятилетних и оштрафует
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    FatalisTUA
    online
    FatalisTUA, 29.08.2021 16:22
    +8
    А я думаю тренеру видніше, що краще для його команди в даний момент.
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    lenares85
    online
    lenares85, 29.08.2021 16:13
    0
    Купил бы парням ящик пивася и с шашлыками поели бы.
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    Maxcrimea10
    Maxcrimea10, 29.08.2021 16:09
    +3
    Такая себе премия, лучше бы пиццы заказал. А потом на тренировку
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