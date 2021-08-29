Луческу выдал игрокам Динамо специальную премию

Киевское «Динамо» в поединке 6-го тура УПЛ разгромило ковалевский «Колос» со счетом 7:0.

Игрой и результатом киевские футболисты очень порадовали главного тренера Мирчу Луческу, который проводил свой первый матч на тренерской скамье после больничного.

Румынский тренер решил премировать команду за достигнутый результат дополнительными выходными, футболисты «Динамо» в паузе чемпионата отдохнут пять дней.

Свой следующий матч в УПЛ динамовцы проведут 11 сентября в Харькове против «Металлиста 1925», который занимает 10-е место, имея в активе 6 очков. Команда Мирчи Луческу закрепилась на первом месте с 16 очками в активе.