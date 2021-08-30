Роналду прошел медобследование в Манчестер Юнайтед

Нападающий Криштиану Роналду 27 августа официально стал игроком «Манчестер Юнайтед».
Сегодня, 30 августа, португальский форвард прибыл в Манчестер и уже прошел медицинское обследование.
Напомним, что за 36-летнего форварда МЮ заплатил «Ювентусу» 25 миллионов евро.
Отметим, что Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.
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Источник — Sky Sports
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