Роналду прошел медобследование в Манчестер Юнайтед

Нападающий Криштиану Роналду 27 августа официально стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Сегодня, 30 августа, португальский форвард прибыл в Манчестер и уже прошел медицинское обследование.

Напомним, что за 36-летнего форварда МЮ заплатил «Ювентусу» 25 миллионов евро.

Отметим, что Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.

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