Роналду прошел медобследование в Манчестер Юнайтед

Португалец возвращается в МЮ

  • 30.08.2021 11:59
  • 1663 просмотра
  • 3 комментария
Роналду прошел медобследование в Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий Криштиану Роналду 27 августа официально стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Сегодня, 30 августа, португальский форвард прибыл в Манчестер и уже прошел медицинское обследование.

Напомним, что за 36-летнего форварда МЮ заплатил «Ювентусу» 25 миллионов евро.

Отметим, что Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.

Читайте: Еще один космический трансфер лета: Криштиану Роналду перешел в МЮ.

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Источник — Sky Sports

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    united)
    online
    united), 30.08.2021 13:09 (изменен)
    0
    Разве его не включили в состав сборной Португалии? Или ему летать, что нам на трамвае?)))
    Ссылка
    Алексей Есенин
    online
    Алексей Есенин, 30.08.2021 13:05
    -1
    акробаты очень много внимания уделяют своей внешности, а он лицо лгбт всего мира, так что более чем логично, что кристина и в старости будет в отличной форме....интересно лишь одно, когда дети повзрослеют как они отнесутся к тому, кто их папа и каким образом их зачали)))
    Ссылка
    VK-Sport
    online
    VK-Sport, 30.08.2021 12:10
    +1
    А ему обязательно его проходить?! С его то физиологией...формальность!
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