ФК Минай о футболке Селезнева: «Все ответственные понесут наказание»

Клуб официально прокомментировал ситуацию с футболкой украинского форварда

  • 30.08.2021 10:53
  • 2122 просмотра
  • 3 комментария
ФК Минай о футболке Селезнева: «Все ответственные понесут наказание»
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Селезнев (слева)

Футбольный клуб «Минай» прокомментировал ситуацию с футболкой 36-летнего украинского форварда Евгения Селезнева. В матче 6-го тура УПЛ против «Шахтера» (1:1) Селезнев вышел на поле в футболке без нашивки с текстом «Слава Украине! Героям Слава!».

«В матче «Миная» с «Шахтером», который состоялся в воскресенье, 29 августа, и который закончился вничью 1:1, возникло недоразумение с футболкой нападающего Евгения Селезнева.

ФК «Минай» со всей ответственностью заявляет, что все сообщения в СМИ о причастности футболиста к пропаже соответствующей надписи на футболке — бессмысленны.

Дело в том, что игровую футболку Е. Селезнева через определенные непредвиденные обстоятельства пришлось оперативно заменить в день игры. Производитель формы, за что мы выражаем ему благодарность, прислал новую форму, чтобы футболист смог выйти в ней на поле в матче с «Шахтером».

Однако ответственные за экипировку работники клуба, к сожалению, не проконтролировали наличие всех необходимых логотипов и наклеек на форме. Поэтому Евгений вышел на поле в футболке без шеврона «Слава Украине».

«Минай» готов понести штрафные санкции в отношении этой ситуации, а все ответственные понесут наказание», — говорится в официальном заявлении клуба.

В матче с «Шахтером» Селезнев вышел на поле в стартовом составе «Миная» и был заменен на Вишневского на 72-й минуте.

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Источник — ФК Минай

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Yura 877
    online
    Yura 877, 30.08.2021 11:36
    0
    cucumber, 30.08.2021 11:15
    Верим Селезневу! Хватит травить нашего будущего рекордсмена. Он обязательно обойдет как узбека так и Реброва. И войдет в историю как самый легендарный украинский бомбардир начала начала этого века.
    Думаешь вата забьет восемь пенальти?
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 30.08.2021 11:22
    -2
    АДМИНЫ, почему я могу комментировать только новости с Селезневым?
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 30.08.2021 11:15
    -6
    Верим Селезневу! Хватит травить нашего будущего рекордсмена. Он обязательно обойдет как узбека так и Реброва. И войдет в историю как самый легендарный украинский бомбардир начала начала этого века.
    Ссылка
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