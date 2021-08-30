Килиан МБАППЕ: «Три очка, два гола... Великолепный вечер»

22-летний французский бомбардир ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал выездную победу над «Реймсом» (2:0) в поединке 4-го тура чемпионата Франции.
«Три очка, два гола... Великолепный вечер», — написал Мбаппе после матча.
Килиан отметился забитыми мячами на 15-й и 63-й минутах встречи.
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Источник — Instagram
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