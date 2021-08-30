Атлетико вырвал ничью с Вильярреалом, победы Райо Вальекано и Осасуны

Состоялось еще три поединка 3-го тура Ла Лиги

  • 30.08.2021 01:58
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Атлетико вырвал ничью с Вильярреалом, победы Райо Вальекано и Осасуны
© Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 3-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Вильярреалом» со счетом 2:2. Кроме того, первую победу в сезоне одержал новичок Ла Лиги «Райо Вальекано». Мадридцы на своем поле неожиданно очень крупно переиграли «Гранаду» (4:0). В еще одном поединке «Осасуна» оказалась сильнее «Кадиса».

Ла Лига. 3-й тур

«Атлетико» – «Вильярреал» – 2:2
Голы: Суарес (56), Манди (90+5) – Тригерос (52), Груневельд (74)

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо (Кондогбиа, 80), Карраско (де Пауль, 70), Коке, Лемар (Кунья, 80), Льоренте, Суарес (Сауль, 70), Корреа

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Манди, Эступиньян (Груневельд, 63), Альберто Морено (Педраса, 63), Пино (Марио Гаспар, 80), Капу, Тригерос, Жерар Морено, Диа (Коклен, 63)

«Райо Вальекано» – «Гранада» – 4:0
Голы: Альваро Гарсия (3), Трехо (23), Нтека (43), Комесанья (58)

«Кадис» – «Осасуна» – 2:3
Голы: Алекс (16, пен, 66) – Кике (пен, 60), Р. Торрес (пен, 90+1), Д. Гарсия (90+5)

Напомним, ранее в воскресенье каталонская «Барселона» минимально обыграла «Хетафе».

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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