В матче 3-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» на своем поле разгромил «Гранаду» со счетом 4:0.
События матча
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Комесана (Райо Вальекано).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Рэнди Нтека (Райо Вальекано).
|23'
|ГОЛ ! С пенальти забил Оскар Трехо (Райо Вальекано).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).
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Источник — MEGOGO
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