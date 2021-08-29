ВИДЕО. Что скажет Срна? За что Монзуль удалила защитника Шахтера

Матч шестого тура УПЛ с участием «Миная» и «Шахтера» неожиданно завершился ничейным результатом (1:1).
Уже на 15-й минуте «горняки» остались в меньшинстве, вторую желтую карточку получил центральный защитник донецкого клуба Марлон.
Отметим, что арбитром встречи была Катерина Монзуль.
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Второе нарушение - 1:02
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Источник — Sport.ua
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Катя -нормальною. Арсеналу так же Джаку выперли в первом тайме и 0:5.
Вот фото где четко виден удар по лицу селезнева
Толко по назначению используй
А удаление - абсолютно обоснованное
Как и пенальти в ворота шахтёра , которы не дала Монзуль
Кстати хотелось бы попросить Спорт ЮА , выложить и этот момент для обсуждения
А удаление - абсолютно обоснованное
Как и пенальти в ворота шахтёра , которы не дала Монзуль
Кстати хотелось бы попросить Спорт ЮА , выложить и этот момент для обсуждения
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