ВИДЕО. Что скажет Срна? За что Монзуль удалила защитника Шахтера

Марлон дважды грубо нарушил правила в первые 15 минут встречи

  • 29.08.2021 21:39
  • 3663 просмотра
  • 12 комментариев
ВИДЕО. Что скажет Срна? За что Монзуль удалила защитника Шахтера
© ФК Шахтер Донецк

Матч шестого тура УПЛ с участием «Миная» и «Шахтера» неожиданно завершился ничейным результатом (1:1).
 
Уже на 15-й минуте «горняки» остались в меньшинстве, вторую желтую карточку получил центральный защитник донецкого клуба Марлон.
 
Отметим, что арбитром встречи была Катерина Монзуль. 

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Первое нарушение - 0:18

Второе нарушение - 1:02

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 29.08.2021 22:03
    0
    Андрей Абзонь, 29.08.2021 21:50
    Первая желтая левая. Вторая 100% желтая.
    Вторая жёлтая - левая. Играл плечо в плечо. Там Ахмедзаде проиграл борьбу и упал.
    Ссылка
    Fragma1
    Fragma1, 29.08.2021 22:01
    0
    Mr.Budd, 29.08.2021 21:43
    Надо было жёлтую за симмуляцию давать. Отмашки не было!
    Отмашки то не было а фол был в прыжке, когда на който куй Марлон ее поднял вверх и попал по морде тунца, тунец просто с опозданием среагировал!
    Ссылка
    Віталій Яценко
    Віталій Яценко, 29.08.2021 21:59
    -2
    Першої жовтої не було, там Селя намалював. І 4-й арбітр чи лінійний повинні був підказати. А друга жовта чиста, бо зрив вихода один на один. Де Дзербі поки не вражає. Немає у нього лавки запасних міцної. А основа - по суті виключно легіонери.
    Ссылка
    united)
    online
    united), 29.08.2021 21:59
    +1
    Почему 1:1 неожиданно? Да ещё после Монако? Ну и Вася обещал бой на каждом клочке поля.
    Катя -нормальною. Арсеналу так же Джаку выперли в первом тайме и 0:5.
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 29.08.2021 21:56
    -1
    Полнейший цирк а не удаление
    Ссылка
    Yura 877
    online
    Yura 877, 29.08.2021 21:50
    +1
    Скулить дальше будет этот наркоман.
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 29.08.2021 21:50
    0
    https://ibb.co/GMWRN8k
    Вот фото где четко виден удар по лицу селезнева
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
    Андрей Абзонь, 29.08.2021 21:50
    -2
    Первая желтая левая. Вторая 100% желтая.
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 29.08.2021 21:49
    -1
    KIPR ALECS, 29.08.2021 21:48
    Ты припез-ый, вот честно ответь?
    Держи кротик 🧯
    Толко по назначению используй
    Ссылка
    KIPR ALECS
    online
    KIPR ALECS, 29.08.2021 21:48
    -2
    ___Funny___Cat___, 29.08.2021 21:44
    сырна как обычно будет ныть, так как он олицетворяет нынешний шахтёр - который не умеет честно проигрывать ( теперь неудачи)
    А удаление - абсолютно обоснованное
    Как и пенальти в ворота шахтёра , которы не дала Монзуль
    Кстати хотелось бы попросить Спорт ЮА , выложить и этот момент для обсуждения
    Ты припез-ый, вот честно ответь?
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 29.08.2021 21:44
    +2
    сырна как обычно будет ныть, так как он олицетворяет нынешний шахтёр - который не умеет честно проигрывать ( теперь неудачи)
    А удаление - абсолютно обоснованное
    Как и пенальти в ворота шахтёра , которы не дала Монзуль
    Кстати хотелось бы попросить Спорт ЮА , выложить и этот момент для обсуждения
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
    Mr.Budd, 29.08.2021 21:43
    0
    Надо было жёлтую за симмуляцию давать. Отмашки не было!
    Ссылка
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