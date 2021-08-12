Дарио СРНА: «Шахтер недоволен судейством в первых трех турах УПЛ»

Директор по футболу донецкого клуба – о результатах команды

  • 12.08.2021 20:05
  • 2354 просмотра
  • 32 комментария
Дарио СРНА: «Шахтер недоволен судейством в первых трех турах УПЛ»
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Директор по футболу ФК «Шахтер» Дарио Срна рассказал о результатах, судействе в чемпионате Украины и ближайшем матче с «Металлистом 1925».

– Дарио, у команды насыщенный график в последние две недели. Как прокомментируете результаты и что можете сказать о предстоящих поединках с «Металлистом 1925» и «Монако»?
– После поражения от «Александрии» команда должна была проявить реакцию с «Генком». Сделали еще один шаг – добились победы. Матч с «Александрией» нужно оставить позади и двигаться вперед. Мы одна команда, когда выигрываем и когда проигрываем. Мы вместе и этим сильны. Сейчас у нас «Металлист 1925», очень хороший соперник, и только после этого будем думать о «Монако».

– После трех туров «Шахтер» набрал 6 очков из 9.
– Конечно, никто не ожидал, что после трех туров мы потеряем очки. Это должно быть уроком. У нас очень много молодых футболистов. Ту игру нужно поскорее забыть и двигаться вперед. Хочу сказать, что «Шахтер» недоволен судейством, которое арбитры показали в этих трех турах. Явно не поставили три пенальти в ворота соперников «Шахтера». Два – со «Львовом», один – с «Александрией». Без VAR, конечно, тяжелее – я понимаю, что судьи тоже люди и могут ошибаться. Но слишком много ошибок в сторону «Шахтера». Судейство с нами и некоторыми другими командами отличается. Это неприятно. Кому-то судится, а кому-то нет. Двойные стандарты. Это не оправдание, просто хочу сказать: понимаю арбитров, ошибки случаются, но судейство с первых трех туров началось не очень хорошо.

– Чемпионат только набирает обороты и вся борьба впереди…
– Да, и я надеюсь, что судейство будет более качественным и непредвзятым. Будем внимательно следить за всеми матчами и, если судьи будут предвзяты, будем об этом громко говорить. Мы за честную игру, и пусть побеждает сильнейший.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ярослав Мирошниченко
    online
      Ярослав Мирошниченко, 12.08.2021 21:08
    0
    А где сосущая компания в виде вафлючки и максоса7777 ? Шо в бане?
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    online
      Ярослав Мирошниченко, 12.08.2021 21:07
    0
    Гнусавый наркоман что-то о судействе гундявит - что не ставят пенальти сколько надо для победы? звони ахмету он порешает
    Ссылка
    igor shmuylo
    online
      igor shmuylo, 12.08.2021 21:07
    0
    Играть надо, а не смотреть на судью . На данный момент игра шахт. К торому вопросов много, особенно к обороне
    Ссылка
    Серж пер
    online
      Серж пер, 12.08.2021 21:07
    0
    WladWest, 12.08.2021 21:01
    У Серуна был случай, когда он сыграл ДВУМЯ руками в одном моменте и судья хоть бы х** (шо).
    А они с Кучером и из ворот мяч вынимали и рассказывали про прижатые руки. И Кучер в одном моменте 5 раз сыграл руками, причем дважды ОБЕИМИ
    Ссылка
    sanchos78
      sanchos78, 12.08.2021 21:06
    0
    Достойный наследник Луческу в плане нытия.
    Ссылка
    Серж пер
    online
      Серж пер, 12.08.2021 21:05
    +1
    Vladimir-Kharkiv, 12.08.2021 20:52
    Вот и Шахтер подцепил АльянсКовид2021 сниматься не думали???
    Так они уже снимаются. В немецком порно, теперь вон Александрия
    Ссылка
    Серж пер
    online
      Серж пер, 12.08.2021 21:04
    0
    Игорь Петров, 12.08.2021 21:03
    Я тоже не совсем понял Палкина, решили не работать с судьями, это большая ошибка, всегда надо перестраховываться на случай неудачно складывающейся игры, так было и будет, Динамо ведь не прекращает, пенальти левый с зарёй тому подтверждения, знают , что сильней , но подстраховка никогда не помешает. В командах всегда есть сотрудник, который занимается подобными вопросами, знаю не по-наслышке, у меня в баскетбольной команде в начале 90-х тоже был такой человек, заслуженный тренер УССР , старенький уже, числился вторым тренером, но работал именно с судейским корпусом, т к не одно десятилетие варился в этом котле, он всех знал и его все знали, поэтому не боялись брать, а он понимал кому давать. Все это старо как мир, так было и в чемпионате союза и сейчас, все команды, которые ставят перед собой амбициозные цели, всегда перестраховываются.
    Пеналь левый Заря не забила, потому все ОК. А если мяч летит от ноги в руку, а мог в ворота, то это конечно пеналь 100%.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 12.08.2021 21:03
    -2
    Я тоже не совсем понял Палкина, решили не работать с судьями, это большая ошибка, всегда надо перестраховываться на случай неудачно складывающейся игры, так было и будет, Динамо ведь не прекращает, пенальти левый с зарёй тому подтверждения, знают , что сильней , но подстраховка никогда не помешает. В командах всегда есть сотрудник, который занимается подобными вопросами, знаю не по-наслышке, у меня в баскетбольной команде в начале 90-х тоже был такой человек, заслуженный тренер УССР , старенький уже, числился вторым тренером, но работал именно с судейским корпусом, т к не одно десятилетие варился в этом котле, он всех знал и его все знали, поэтому не боялись брать, а он понимал кому давать. Все это старо как мир, так было и в чемпионате союза и сейчас, все команды, которые ставят перед собой амбициозные цели, всегда перестраховываются.
    Ссылка
    WladWest
      WladWest, 12.08.2021 21:01
    +1
    bolelschik, 12.08.2021 20:25
    Рассказал бы об ошибке судьи, когда он рукой отбил мяч летящий в ворота. Тогда все нормально было
    У Серуна был случай, когда он сыграл ДВУМЯ руками в одном моменте и судья хоть бы х** (шо).
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 12.08.2021 20:59
    -1
    avk2307, 12.08.2021 20:08
    Надо было еще судейство в еврокубках прокомментировать ему.
    Уж как судейка вытаскивал ржавый сброд в первом матче с Генком!
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    MARMUR
    online
      MARMUR, 12.08.2021 20:58
    +1
    ToP12, 12.08.2021 20:41
    мусорские шубы в деле
    Но шубы никого не убивали , да -гопник даунецкий!!! Вам неочём говорить ,только шубы подавай , сепары сосущие !!!
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 12.08.2021 20:52
    +4
    Вот и Шахтер подцепил АльянсКовид2021 сниматься не думали???
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 12.08.2021 20:52
    +4
    начинается...
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    zzg77
    online
      zzg77, 12.08.2021 20:51
    +4
    Он, наверное, имел ввиду судейство в матчах Динамо - судьи не дали Киеву возможности проиграть.
    Ссылка
    ToP12
      ToP12, 12.08.2021 20:41
    -12
    мусорские шубы в деле
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 12.08.2021 20:37
    +8
    В Динамо його, там швидко перевиховають... В Києві навіть Луческу сніг чистить, бо нормальний мужик і Срна пригодився б, носив би воду Бущану
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    CheMP
    online
      CheMP, 12.08.2021 20:36
    -8
    так их,Дарио,так!
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    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 12.08.2021 20:33
    +8
    Особенно в третьем, да?
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    Zp0rtUA.
      Zp0rtUA., 12.08.2021 20:31
    +11
    Днонецкие - это кучка нытиков и бездельников
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    avk2307
    online
      avk2307, 12.08.2021 20:30
    +14
    Его спрашивают:как Вы готовитесь к Металисту?
    А он говорит: Надеюсь судейство будет качественным .
    Это какой то намёк....
    Вар кстати будет на гре или это только для Динамо
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