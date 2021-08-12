Дарио СРНА: «Шахтер недоволен судейством в первых трех турах УПЛ»

Директор по футболу ФК «Шахтер» Дарио Срна рассказал о результатах, судействе в чемпионате Украины и ближайшем матче с «Металлистом 1925».

– Дарио, у команды насыщенный график в последние две недели. Как прокомментируете результаты и что можете сказать о предстоящих поединках с «Металлистом 1925» и «Монако»?

– После поражения от «Александрии» команда должна была проявить реакцию с «Генком». Сделали еще один шаг – добились победы. Матч с «Александрией» нужно оставить позади и двигаться вперед. Мы одна команда, когда выигрываем и когда проигрываем. Мы вместе и этим сильны. Сейчас у нас «Металлист 1925», очень хороший соперник, и только после этого будем думать о «Монако».

– После трех туров «Шахтер» набрал 6 очков из 9.

– Конечно, никто не ожидал, что после трех туров мы потеряем очки. Это должно быть уроком. У нас очень много молодых футболистов. Ту игру нужно поскорее забыть и двигаться вперед. Хочу сказать, что «Шахтер» недоволен судейством, которое арбитры показали в этих трех турах. Явно не поставили три пенальти в ворота соперников «Шахтера». Два – со «Львовом», один – с «Александрией». Без VAR, конечно, тяжелее – я понимаю, что судьи тоже люди и могут ошибаться. Но слишком много ошибок в сторону «Шахтера». Судейство с нами и некоторыми другими командами отличается. Это неприятно. Кому-то судится, а кому-то нет. Двойные стандарты. Это не оправдание, просто хочу сказать: понимаю арбитров, ошибки случаются, но судейство с первых трех туров началось не очень хорошо.

– Чемпионат только набирает обороты и вся борьба впереди…

– Да, и я надеюсь, что судейство будет более качественным и непредвзятым. Будем внимательно следить за всеми матчами и, если судьи будут предвзяты, будем об этом громко говорить. Мы за честную игру, и пусть побеждает сильнейший.