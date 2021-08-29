Де Дзерби не пришел на флеш-интервью после ничьей с Минаем

Главный тренер «Шахтера» не очень обрадовался такому результату

  • 29.08.2021 21:22
  • 4049 просмотров
  • 10 комментариев
Де Дзерби не пришел на флеш-интервью после ничьей с Минаем
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби не пришел на флеш-интервью после матча с «Минаем». Об этом сообщил журналист ТК «Футбол» Ярема Чуйко.
 
Отметим, что встреча завершилась со счетом 1:1, «горняки» играли в меньшинстве с 15-й минуты, когда был удален Марлон (вторая желтая).
 
Для команды Де Дзерби это уже вторая потеря очков в чемпионате за шесть матчей. В третьем туре «Шахтер» уступил «Александрии». 

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(18 голосов)

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Комментарии
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    Tom Sizemore
    Tom Sizemore, 29.08.2021 22:00
    -1
    Типовий кротяра
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 29.08.2021 21:40
    +5
    канал шахтёра , теперь наложит штраф на тренера шахтёра , через шахтеровское ффу?
    Ссылка
    Гоша Печерский
    Гоша Печерский, 29.08.2021 21:39
    +1
    bullyUA, 29.08.2021 21:28
    В туалете закрылся?
    И ждал памперсы для замены...
    Ссылка
    bonv
    bonv, 29.08.2021 21:38
    +2
    оштрафувати!
    Ссылка
    Yura 877
    online
    Yura 877, 29.08.2021 21:38
    +1
    Нужно по туалетам его искать
    Ссылка
    leccinum
    leccinum, 29.08.2021 21:35
    +5
    Истеричка итальянская
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 29.08.2021 21:32
    +2
    И это тот кто 4 дня назад что-то про яйца говорил🤦🏻 Обязан быть наказан штрафом! Проигрывать (а эта ничья равна поражению) надо уметь🤷🏻‍♂️
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 29.08.2021 21:28
    +17
    В туалете закрылся?
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 29.08.2021 21:28
    +5
    zzg77, 29.08.2021 21:26
    Заблудился в деревне или встретил Мавку!!!
    Главное, что-бы не Селезнева (пошли выйдем))))
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 29.08.2021 21:26
    +7
    Заблудился в деревне или встретил Мавку!!!
    Ссылка
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