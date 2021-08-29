Де Дзерби не пришел на флеш-интервью после ничьей с Минаем

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби не пришел на флеш-интервью после матча с «Минаем». Об этом сообщил журналист ТК «Футбол» Ярема Чуйко.



Отметим, что встреча завершилась со счетом 1:1, «горняки» играли в меньшинстве с 15-й минуты, когда был удален Марлон (вторая желтая).



Для команды Де Дзерби это уже вторая потеря очков в чемпионате за шесть матчей. В третьем туре «Шахтер» уступил «Александрии».