Известно, почему Де Дзерби не пришел на флеш-интервью после ничьей с Минаем

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби не смог принять участие в послематчевом флеш-интервью после матча с «Минаем» (1:1) из-за ограничения во времени, связаного с вылетом команды в Киев. Об этом сообщил директор каналов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов.



«Ужгородский аэропорт работает таким образом, что закрывается в 20.00. Матч закончился около 19.00, а уже в 19.35 команда должна была быть в самолете, чтобы улететь в Киев из-за отсутствия света в аэропорту. Вот почему не было представителей «Шахтера» на послематчевом флеш-интервью», – объяснил Денисов.



Отметим, что журналист, который сообщил об этом, уже удалил свой пост в фейсбуке.