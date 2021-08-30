Известно, почему Де Дзерби не пришел на флеш-интервью после ничьей с Минаем

Дело в том, что главный тренер «Шахтера» очень спешил на самолет

  • 30.08.2021 00:11
  • 2334 просмотра
  • 8 комментариев
Известно, почему Де Дзерби не пришел на флеш-интервью после ничьей с Минаем
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби не смог принять участие в послематчевом флеш-интервью после матча с «Минаем» (1:1) из-за ограничения во времени, связаного с вылетом команды в Киев. Об этом сообщил директор каналов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов.  
 
«Ужгородский аэропорт работает таким образом, что закрывается в 20.00. Матч закончился около 19.00, а уже в 19.35 команда должна была быть в самолете, чтобы улететь в Киев из-за отсутствия света в аэропорту. Вот почему не было представителей «Шахтера» на послематчевом флеш-интервью», – объяснил Денисов.
 
Отметим, что журналист, который сообщил об этом, уже удалил свой пост в фейсбуке. 

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Источник — Великий футбол

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ~ Viacheslav ~
    online
    ~ Viacheslav ~, 30.08.2021 00:54
    +1
    А я думал, Ахметов ему ногу прострелил...
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    lenares85
    online
    lenares85, 30.08.2021 00:52
    +1
    Думал Аэропорты могут принимать самолеты круглосуточно , а оказывается у них в 20-00 свет оключают во как . Так поехали б клубным автобусом. Получается они теперь на пресухи ходить не будут так как на самолете летают
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    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 30.08.2021 00:38
    +3
    Даа, зря Денисов после матча с Монако забрал яйца , чтобы вацко показал на них всё своё мастерство. Хоть бы одно оставил, для флэш интервью.
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    samird
    samird, 30.08.2021 00:29
    +9
    Шта? Это что за детские оправдания? Может это тот случай, когда лучше жевать?
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    Yura 877
    online
    Yura 877, 30.08.2021 00:27
    +9
    А как журналисты в Киев улетели?
    Ссылка
    Yura 877
    online
    Yura 877, 30.08.2021 00:26
    +5
    Верим Денисову
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
    Юрий Карпенко, 30.08.2021 00:21
    +13
    Предлагаю журналистам в следующий раз тоже не прийти на конференцию, профессию надо уважать
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    igor_986
    online
    igor_986, 30.08.2021 00:17
    +6
    угу
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