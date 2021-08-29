Бундеслига. Поражения РБ Лейпциг и Боруссии Менхенгладбах

Состоялись два заключительных матча третьего тура немецкой Бундеслиги. «Боруссия» Менхенгладбах на выезде проиграла «Унион Берлин». «Вольфсбург» минимально обыграл «РБ Лейпциг» и с 9 очками вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы.
«Унион Берлин» - «Боруссия» Менхенгладбах – 2:1
Голы: Гиссельман 22, Авойини 41 – Хофманн 90+1
«Вольфсбург» - «РБ Лейпциг» - 1:0
Гол: Пуссильон 52
Вчера «Бавария» разгромила «Герту» со счетом 5:0.
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Источник — Sport.ua
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