3-й тур
Бавария
5 : 0
Герта
28.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Что ждет Динамо? Хет-трик Левандовски помог Баварии разгромить Герту

Мюнхенский клуб забил пять безответных мячей

  • 28.08.2021 22:49
  • 415 просмотров
  • 4 комментария
Что ждет Динамо? Хет-трик Левандовски помог Баварии разгромить Герту
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 3-м туре немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своем поле разгромила «Герту» со счетом 5:0.

Хет-трик в поединке оформил Роберт Левандовски, еще по голу забили Томас Мюллер и Джамал Мусиала.

Чемпионат Германии. 3-й тур

«Бавария» – «Герта» – 5:0
Голы: Мюллер, 6 (1:0), Левандовски, 35 (2:0), Мусиала, 49 (3:0), Левандовски, 70 (4:0), Левандовски, 84 (5:0).

Напомним, что «Бавария» является соперником киевского «Динамо» по групповому раунду Лиги чемпионов.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 28.08.2021 23:07
    0
    chehcr7rm, 28.08.2021 22:58
    5-6 перемога ДК, що тут не зрозуміло
    максимум - одна (над Бенфікою вдома)... Буй лише на рівні Миная і Колоса - топ... а в єврокубках - знову айнрахтнуть..
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 28.08.2021 22:59
    -1
    ...на жаль
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
    chehcr7rm, 28.08.2021 22:58
    -2
    5-6 перемога ДК, що тут не зрозуміло
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 28.08.2021 22:57
    0
    нічого хорошого... максимум - 3 очки в групі... (і мінімум 2-3 згвалтування з рахунком більш як в 3 мячі)
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