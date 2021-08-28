Что ждет Динамо? Хет-трик Левандовски помог Баварии разгромить Герту

В 3-м туре немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своем поле разгромила «Герту» со счетом 5:0.
Хет-трик в поединке оформил Роберт Левандовски, еще по голу забили Томас Мюллер и Джамал Мусиала.
Чемпионат Германии. 3-й тур
«Бавария» – «Герта» – 5:0
Голы: Мюллер, 6 (1:0), Левандовски, 35 (2:0), Мусиала, 49 (3:0), Левандовски, 70 (4:0), Левандовски, 84 (5:0).
Напомним, что «Бавария» является соперником киевского «Динамо» по групповому раунду Лиги чемпионов.
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Источник — Sport.ua
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