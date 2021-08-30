В поединке 3-го тура чемпионата Германии по футболу «Вольфсбург» дома обыграл «Лейпциг» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Вольфсбург» — «Лейпциг» — 1:0
Гол: Руссильон, 52
События матча
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Жером Руссильон (Вольфсбург).
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Источник — YouTube
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