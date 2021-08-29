Источник: Яремчук вслед за Довбиком может пропустить матч с Казахстаном

Роман тяжело перенес вакцинацию

  • 29.08.2021 20:05
  • 3400 просмотров
  • 8 комментариев
Источник: Яремчук вслед за Довбиком может пропустить матч с Казахстаном
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук рискует пропустить матч отборочного цикла ЧМ-2022 против сборной Казахстана.
 
По информации источника, на днях украинскому форварду сделали прививку от коронавируса, после которой у футболиста поднялась температура. В этой связи его участие в тренировочном процессе пока что исключено. 
 
Отметим, что на сегодняшний матч чемпионата против «Тонделы» Яремчук не попал в заявку.
 
Ранее сообщалось, что еще один нападающий Артем Довбик не поможет сборной Украины в ближайших матчах.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    musuk
    musuk, 29.08.2021 20:31
    0
    Пороблено, чи що?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 29.08.2021 20:30
    0
    Український Крим, 29.08.2021 20:19
    На жаль атмосфера при Шеві довела до майже втраченої путівки на ЧС-22 і ганебного провалу на Євро, де рятувалися в матчі з Македонією і здолали шведів завдяки запапасним Довбику і Бєсєдіну
    Мне кажется Шева слишком размыл черту между тренерским штабом и футболистами, а что занадто, то не здраво, как говорится в одной поговорке. Хотя, возможно, это обманчивое впечатление со стороны.
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    norma_zap
    online
    norma_zap, 29.08.2021 20:24
    0
    У меня после первой прививки только 1 день была небольшая температура, а потом как огурчик. Надеюсь и Яремчук отделается не хуже, думаю паниковать пока рано.
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    Український Крим
    online
    Український Крим, 29.08.2021 20:19
    +5
    На жаль атмосфера при Шеві довела до майже втраченої путівки на ЧС-22 і ганебного провалу на Євро, де рятувалися в матчі з Македонією і здолали шведів завдяки запапасним Довбику і Бєсєдіну
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    Александр Купцов
    Александр Купцов, 29.08.2021 20:13
    0
    Сиканчик в составе, красота🎉🎉🎉
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    Юрий Щербань
    online
    Юрий Щербань, 29.08.2021 20:11
    +4
    Да все нормально будет температура будет максимум пару дней до 1 сентября все пройдет
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 29.08.2021 20:11
    +4
    Зашибись, и какой это шпециалист поставил прививку футболисту в самый разгар игр. В межсезонье времени не нашлось?
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 29.08.2021 20:09
    -3
    вот вспомните мои слова-петраков домурчится-что на следующий заезд и зина с малиной типа заболеют.....атмосфера при шеве пацанам будет только вспоминатся по роликам ютюба
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