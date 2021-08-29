Источник: Яремчук вслед за Довбиком может пропустить матч с Казахстаном

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук рискует пропустить матч отборочного цикла ЧМ-2022 против сборной Казахстана.
По информации источника, на днях украинскому форварду сделали прививку от коронавируса, после которой у футболиста поднялась температура. В этой связи его участие в тренировочном процессе пока что исключено.
Отметим, что на сегодняшний матч чемпионата против «Тонделы» Яремчук не попал в заявку.
Ранее сообщалось, что еще один нападающий Артем Довбик не поможет сборной Украины в ближайших матчах.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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