Что случилось? Яремчук не попал в заявку Бенфики на матч чемпионата

Роман не сыграет перед матчами за сборную Украины

  • 29.08.2021 19:55
  • 996 просмотров
  • 1 комментарий
Что случилось? Яремчук не попал в заявку Бенфики на матч чемпионата
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук (15-й номер)

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук не попал в заявку на матч четвертого тура чемпионата Португалии. Причины такого решения тренерского штаба неизвестны.
  
Отметим, что во вторник «Бенфика» в меньшинстве отстояла нужную ничью в матче плей-офф раунда против ПСВ
 
Добавим, что Яремчук в ближайшее время прибудет в расположение сборной Украины, которая первого сентября сыграет матч отбора ЧМ-2022 на выезде против Казахстана.

Матч «Бенфика» – «Тондела» начнется в 20:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 29.08.2021 20:02
    0
    Хоть бы не травма, а то придется Сикана ставить или без форварда играть.
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