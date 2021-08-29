Что случилось? Яремчук не попал в заявку Бенфики на матч чемпионата

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук не попал в заявку на матч четвертого тура чемпионата Португалии. Причины такого решения тренерского штаба неизвестны.
Отметим, что во вторник «Бенфика» в меньшинстве отстояла нужную ничью в матче плей-офф раунда против ПСВ.
Добавим, что Яремчук в ближайшее время прибудет в расположение сборной Украины, которая первого сентября сыграет матч отбора ЧМ-2022 на выезде против Казахстана.
Матч «Бенфика» – «Тондела» начнется в 20:00 по Киеву.
💺 Suplentes: Helton, Gilberto, Otamendi, Weigl, Gedson, Nemanja, Rafa, Rodrigo Pinho e Seferovic.#SLBCDT— SL Benfica (@SLBenfica) August 29, 2021
Источник — Sport.ua
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