24 августа прошел ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» в меньшинстве выстояла против ПСВ.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф
ПСВ – «Бенфика» – 0:0 (первый матч 1:2)
Обзор матча
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.