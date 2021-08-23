ПСВ Эйндховен

Во вторник, 24 августа, состоится ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором ПСВ примет португальскую «Бенфику». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

ПСВ

К решающей встрече ПСВ подходит в статусе фаворита. Да, нидерландский клуб проиграл первый матч со счетом 1:2, но не скажешь, что это было по игре. Уступая со счетом 0:2 «красно-белые» отыграли один мяч и создавали моменты, чтобы отыграться. Подопечные Рогера Шмидта на старте сезоне демонстрируют хороший футбол и результаты.

До встречи с «Бенфикой» «красно-белые» не заметили «Галатасарай» и «Мидтьюлланд» в квалификации Лиги чемпионов. А главная победа случилась в матче за Суперкубок Нидерландов, где со счетом 4:0 был уничтожен «Аякс». Перед решающей встречей в борьбе за групповой раунд Лиги чемпионов ПСВ разгромил клуб «Камбуур» (4:1). В отличной форме находятся лидеры нидерландцев. Марио Гетце нашел себя в этой команде, забив уже 4 мяча в шести матчах.

«Бенфика»

«Бенфика» победила в первой игре. Но этот матч был крайне конкурентным. Команда забила быстрый гол и добавила к нему еще один мяч в конце первого тайма. Это помогло подопечным Жорже Жезуша удержать положительный результат.

До поединка с ПСВ «Бенфика» без проблем прошла московский «Спартак», отгрузив россиянам по два мяча в каждой игре. В чемпионате Португалии у «орлов» тоже все хорошо. «Бенфика» обыгрывала «Морейренси», «Ароку», «Жил Висенте» и вместе со «Спортингом» удерживает первое место.

Всего на счету «Бенфики» шесть побед во всех шести матчах сезона 2021/22, при этом в них команда пропустила всего два мяча. Неплохо идут дела и у украинского форварда «орлов» Романа Яремчука. На счету 25-летнего форварда 1 гол и 4 голевые передачи за клуб. Стоит ожидать появления Романа в старте и в этой игре. Основной конкурент украинца Харис Сеферович травмирован.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что это будет достаточно равный матч, поэтому Нашей ставкой будет позиция – X с коэффициентом 3.55 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

ПСВ: Дроммель – Мвене, Рамалхо, Боскальи, Макс, Ван Гинкел, Сангаре, Мадуэке, Гетце, Гакпо, Захави.

«Бенфика»: Влаходимос – Лукас, Отаменди, Морато, Гонсалвеш, Вайгль, Мариу, Гримальдо, Пицци, Яремчук, Силва.

24 августа, вторник