ПСВ Эйндховен
0 : 0
Бенфика
24.08.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

ПСВ – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Роман Яремчук и компания попытаются сделать последний шаг навстречу групповому раунду

  • 23.08.2021 20:57
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ПСВ – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© УЕФА. Роман Яремчук и Жоау Мариу

Во вторник, 24 августа, состоится ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором ПСВ примет португальскую «Бенфику». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

ПСВ

 

К решающей встрече ПСВ подходит в статусе фаворита. Да, нидерландский клуб проиграл первый матч со счетом 1:2, но не скажешь, что это было по игре. Уступая со счетом 0:2 «красно-белые» отыграли один мяч и создавали моменты, чтобы отыграться. Подопечные Рогера Шмидта на старте сезоне демонстрируют хороший футбол и результаты.

До встречи с «Бенфикой» «красно-белые» не заметили «Галатасарай» и «Мидтьюлланд» в квалификации Лиги чемпионов. А главная победа случилась в матче за Суперкубок Нидерландов, где со счетом 4:0 был уничтожен «Аякс». Перед решающей встречей в борьбе за групповой раунд Лиги чемпионов ПСВ разгромил клуб «Камбуур» (4:1). В отличной форме находятся лидеры нидерландцев. Марио Гетце нашел себя в этой команде, забив уже 4 мяча в шести матчах.

«Бенфика»

 

«Бенфика» победила в первой игре. Но этот матч был крайне конкурентным. Команда забила быстрый гол и добавила к нему еще один мяч в конце первого тайма. Это помогло подопечным Жорже Жезуша удержать положительный результат.

До поединка с ПСВ «Бенфика» без проблем прошла московский «Спартак», отгрузив россиянам по два мяча в каждой игре. В чемпионате Португалии у «орлов» тоже все хорошо. «Бенфика» обыгрывала «Морейренси», «Ароку», «Жил Висенте» и вместе со «Спортингом» удерживает первое место.

Всего на счету «Бенфики» шесть побед во всех шести матчах сезона 2021/22, при этом в них команда пропустила всего два мяча. Неплохо идут дела и у украинского форварда «орлов» Романа Яремчука. На счету 25-летнего форварда 1 гол и 4 голевые передачи за клуб. Стоит ожидать появления Романа в старте и в этой игре. Основной конкурент украинца Харис Сеферович травмирован.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что это будет достаточно равный матч, поэтому Нашей ставкой будет позиция – X с коэффициентом 3.55 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

ПСВ: Дроммель – Мвене, Рамалхо, Боскальи, Макс, Ван Гинкел, Сангаре, Мадуэке, Гетце, Гакпо, Захави.

«Бенфика»: Влаходимос – Лукас, Отаменди, Морато, Гонсалвеш, Вайгль, Мариу, Гримальдо, Пицци, Яремчук, Силва.

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24 августа, вторник

ПСВ – «Бенфика» (Первый матч – 1:2)
Эйндховен. Стадион «Филипс». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник — Sport.ua

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