ПСВ Эйндховен
0 : 0
Бенфика
24.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лига чемпионов. Бенфика, Мальме и Янг Бойз пробились в групповой раунд

Команда Романа Яремчука в четверг узнает соперников на групповой стадии

  • 25.08.2021 00:03
  • 1033 просмотра
  • 5 комментариев
Лига чемпионов. Бенфика, Мальме и Янг Бойз пробились в групповой раунд
© ФК Бенфика

Состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов.
 
«Бенфика» Романа Яремчука в меньшинстве устояла в ответном матче против ПСВ, добыв путевку в групповой раунд за счет домашней победы. Украинец появился на поле в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.
 
«Янг Бойз» во второй раз с одинаковым счетом 3:2 обыграл «Ференцварош», на это раз на выезде.
 
Еще одним участником группового турнира в рамках Лиги чемпионов стал «Мальме», который хоть и проиграл на выезде «Лудогорцу», но за счет более крупной победы в домашнем матче оказался победителем двухматчевого противостояния. 
 
Лига чемпионов. Раунд плей-офф, ответные матчи
 
ПСВ – «Бенфика»* – 0:0 (первый матч 1:2)
 
«Лудогорец» – «Мальме»* – 2:1 (первый матч 0:2)
Голы: Недялков (10), Сотириу пенальти (59) – Бирманчевич (42)
 
«Ференцварош» – «Янг Бойз»* – 2:3 (первый матч 2:3)
Голы: Винго (18), Ммаэ (27) - Цезигер (5), Фасснахт (56), Мамбимби (90+3)

* добыли путевку в групповой раунд ЛЧ

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится в четверг. Начало в 19:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    andre_lui
    online
    andre_lui, 25.08.2021 00:17
    0
    Серж N, 25.08.2021 00:10
    Кто-то там рассказывал, что Ференцварош играет круче чем в прошлом году. Ага. Играли 11 на 10 2/3 прошлого матча и слили, и в этом слили дома.
    Ну тут уже 11 на 10 было в другую сторону. Играли они неплохо, наверное лучше чем многие из нас рассчитывали. Но этого все равно не хватило. Благодаря Реброву Ференцварош вышел на довольно неплохой уровень. "Молодые парни" со Швейцарии не особо то и доминировали, хотя в двух матчах и победили. Мы то знаем, что швейцарцы очень неплохо играют в плей офф...
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    Nordenus
    online
    Nordenus, 25.08.2021 00:14
    +1
    Бенфика выстояла, молодцы. Но Яремчук опять сыграл неудачно, как и в последнем туре чемпионата. Плохо открывется под передачи партнеров, даже если мяч доходит, зачастую проигрывает борьбу сопернику. Запорол отличный шанс когда выходили два в одного в атаке, почему не отдал пас, а пробил по воротам, не понятно... надо улучшать игру Ромке!
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    Серж N
    online
    Серж N, 25.08.2021 00:11
    -1
    А Бенфика ПСВ реально топ клубы по игре в этом году. Очень не повезло, что они сошлись вместе сейчас, думаю и Монако и ржавых бы прошли.
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    Серж N
    online
    Серж N, 25.08.2021 00:10
    +1
    Кто-то там рассказывал, что Ференцварош играет круче чем в прошлом году. Ага. Играли 11 на 10 2/3 прошлого матча и слили, и в этом слили дома.
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 25.08.2021 00:09
    +3
    Интересно, что в голове у владельцев, которые за милую душу меняют тренеров, выведших их в ЛЧ впервые за 25 лет.
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