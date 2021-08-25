Лига чемпионов. Бенфика, Мальме и Янг Бойз пробились в групповой раунд

Состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов.



«Бенфика» Романа Яремчука в меньшинстве устояла в ответном матче против ПСВ, добыв путевку в групповой раунд за счет домашней победы. Украинец появился на поле в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.



«Янг Бойз» во второй раз с одинаковым счетом 3:2 обыграл «Ференцварош», на это раз на выезде.



Еще одним участником группового турнира в рамках Лиги чемпионов стал «Мальме», который хоть и проиграл на выезде «Лудогорцу», но за счет более крупной победы в домашнем матче оказался победителем двухматчевого противостояния.



Лига чемпионов. Раунд плей-офф, ответные матчи



ПСВ – «Бенфика»* – 0:0 (первый матч 1:2)



«Лудогорец» – «Мальме»* – 2:1 (первый матч 0:2)

Голы: Недялков (10), Сотириу пенальти (59) – Бирманчевич (42)



«Ференцварош» – «Янг Бойз»* – 2:3 (первый матч 2:3)

Голы: Винго (18), Ммаэ (27) - Цезигер (5), Фасснахт (56), Мамбимби (90+3)

* добыли путевку в групповой раунд ЛЧ

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится в четверг. Начало в 19:00 по Киеву.