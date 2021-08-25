Во вторник, 24 августа, в Будапеште на стадионе «Групама Арена» прошел ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Ференцварош» снова проиграл швейцарскому клубу «Янг Бойз» и не смог во второй раз подряд пробиться в групповой раунд ЛЧ.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф
«Ференцварош» – «Янг Бойз» – 2:3 (первый матч 2:3)
Голы: Винго (18), Ммаэ (27) - Цезигер (5), Фасснахт (56), Мамбимби (90+3)
Обзор матча
Гол Цезигера
Гол Винго
Гол Ммаэ
Гол Фасснахта
Гол Мамбимби
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Феликс Мамбимби (Янг Бойз).
|64'
|Игрок команды Ференцварош получает красную карточку.
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Фасснахт (Янг Бойз).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Райан Ммаэ (Ференцварош).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Генри Уинго (Ференцварош).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Седрик Цезигер (Янг Бойз).
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Источник — Sport.ua
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