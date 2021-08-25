Во вторник, 24 августа, в Будапеште на стадионе «Групама Арена» прошел ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Ференцварош» снова проиграл швейцарскому клубу «Янг Бойз» и не смог во второй раз подряд пробиться в групповой раунд ЛЧ.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф

«Ференцварош» – «Янг Бойз» – 2:3 (первый матч 2:3)

Голы: Винго (18), Ммаэ (27) - Цезигер (5), Фасснахт (56), Мамбимби (90+3)

Обзор матча

Гол Цезигера

Гол Винго

Гол Ммаэ

Гол Фасснахта

Гол Мамбимби