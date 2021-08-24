Во вторник, 28 августа, в Будапешет на стадионе «Групама Арена» состоится ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Ференцварош» примет швейцарский клуб «Янг Бойз». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Ференцварош»

Действующий чемпион Венгрии на почин квалификации Лиги чемпионов одержал 5 побед. На стартовом этапе отбора он выбил из турнира косовскую «Приштину» (3:0 дома, 3:1 на выезде), затем убрал со своего пути литовский «Жальгирис» (2:0 на своем поле,2:1 в гостях). В 3-м предварительном раунде «Ференцварошу» противостояла чешская «Славия» из Праги. В первом матче дома венгры выиграли 2:0, а ответной игре на выезде уступили 0:1. Впрочем, по сумме двух встречи в плей-офф раунд вышли именно «фради».

В первом поединке финального этапа отбора Лиги чемпионов «Ференцварош» в гостях потерпел от «Янг Бойза» поражение с минимальной разницей в счете – 2:3.

«Янг Бойз»

Швейцарский клуб, в отличие от венгерского, квалификацию в Лиге чемпионов начал не со старта, а со второго раунда. Для начала он убрал со своего пути словацкий «Слован» из Братиславы (0:0 в гостях, 3:2 дома). В третьем раунде альпийцы отправили в Лигу Европы румынский «ЧФР Клуж» - 1:1 на выезде, 2:1 дома.

Параллельно с еврокубками «Янг Бойз» взял запевку в национальном чемпионате. Она получилась посредственной: имея в активе 4 очка, команда занимает в таблице швейцарской Суперлиги 6 место. Лидирует «Цюрих», у которого 12 пунктов.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Ференцварош» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 3.15 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Ференцварош»: Дибус – Уинго, Блажич, Ковачевич, Ботка, Лайдуни, Лончар, Сомалия, Узуни, Зубков, Боли.

«Янг Бойз»: Фэвр – Хефти, Камара, Цезигер, Гарсия, Фасснахт, Сьерро, Мартинс Перейра, Моуми Нгамалеу, Элиа, Сибачо.

24 августа, вторник