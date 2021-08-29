ОФИЦИАЛЬНО. Довбик не поможет сборной Украины в ближайших матчах

В воскресенье игроки сборной Украины начали съезжаться в расположение главной команды.



Артем Довбик из «Днепра-1» не сможет помочь партнерам по сборной Украины. Нападающий прибыл сегодня на сбор национальной команды с результатом МРТ-исследования, которое констатировало повреждения области 12-го ребра грудной клетки с образованием гематомы.



Эту травму Довбик получил в прошлый четверг. По словам главного врача национальной команды Вячеслава Попова, лечение такого повреждения требует около двух недель. Поэтому после разговора с главным тренером Александром Петраков Артем вернулся в свой клуб, где продолжит лечение.



В ближайшее время Украина проведет два матча отбора на ЧМ-2022. 1 сентября Украина на выезде сыграет с Казахстаном, а 4 сентября примет Францию. 8 сентября Украина проведет товарищеский поединок с Чехией на выезде.

ФОТО. Сборная Украины начала подготовку к сентябрьским матчам