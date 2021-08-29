ОФИЦИАЛЬНО. Довбик не поможет сборной Украины в ближайших матчах

Нападающий «Днепра-1» травмировался

  • 29.08.2021 19:18
  • 1921 просмотр
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик не поможет сборной Украины в ближайших матчах
© УАФ. Артем Довбик (слева)

В воскресенье игроки сборной Украины начали съезжаться в расположение главной команды.
 
Артем Довбик из «Днепра-1» не сможет помочь партнерам по сборной Украины. Нападающий прибыл сегодня на сбор национальной команды с результатом МРТ-исследования, которое констатировало повреждения области 12-го ребра грудной клетки с образованием гематомы.
 
Эту травму Довбик получил в прошлый четверг. По словам главного врача национальной команды Вячеслава Попова, лечение такого повреждения требует около двух недель. Поэтому после разговора с главным тренером Александром Петраков Артем вернулся в свой клуб, где продолжит лечение.
 
В ближайшее время Украина проведет два матча отбора на ЧМ-2022. 1 сентября Украина на выезде сыграет с Казахстаном, а 4 сентября примет Францию. 8 сентября Украина проведет товарищеский поединок с Чехией на выезде.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Yass
    online
    Yass, 29.08.2021 19:46
    0
    Вратарей нет, нападающих нет, тренера с трудом нашли... А ведь казахский футбол на подъеме)
    Ссылка
    Alehandro
    Alehandro, 29.08.2021 19:23
    +2
    В 8 играет Бенфика и я смотрю, что Яремчука даже в запасе нет... Как бы мы вообще без напов не остались
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
    Юрий Щербань, 29.08.2021 19:23
    +3
    плохо один яремчук остается сикан это еще не форвард сборной
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 29.08.2021 19:23
    +2
    Мда, а кто там из нападающих остался, Яремчук и Сикан?
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