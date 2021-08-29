ФОТО. Сборная Украины начала подготовку к сентябрьским матчам

В воскресенье, 29 августа, сборная Украины по футболу начала подготовку к сентябрьским матчам под руководством и.о. главного тренера Александра Петракова.

Некоторые футболисты уже прибыли на базу в Конча-Заспу. Первая тренировка под руководством нового наставника запланирована на 19:00.

В ближайшее время Украина проведет два матча отбора на ЧМ-2022. 1 сентября Украина на выезде сыграет с Казахстаном, а 4 сентября примет Францию. 8 сентября Украина проведет товарищеский поединок с Чехией на выезде.