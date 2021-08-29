ФОТО. Сборная Украины начала подготовку к сентябрьским матчам

В воскресенье, 29 августа, сборная Украины по футболу начала подготовку к сентябрьским матчам под руководством и.о. главного тренера Александра Петракова.
Некоторые футболисты уже прибыли на базу в Конча-Заспу. Первая тренировка под руководством нового наставника запланирована на 19:00.
В ближайшее время Украина проведет два матча отбора на ЧМ-2022. 1 сентября Украина на выезде сыграет с Казахстаном, а 4 сентября примет Францию. 8 сентября Украина проведет товарищеский поединок с Чехией на выезде.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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