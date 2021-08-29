Рух – Львов. Стартовые составы команд на львовское дерби

29 августа состоится матч 6-го тура УПЛ, в котором сыграют «Рух» и «Львов». Начало встречи – в 19:30.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Рух – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рух: Панькив, Карасюк, Федорчук, Притула, Климчук, Белый, Гагун, Борячук, Кузик, Мысык, Мартынюк.
Запас: Бандура, Таллес, Бойчук, Роман, Кондраков, Карабин, Сыч, Кухарук, Лях.
Львов: Ильющенков, Романчук, Махмутович, Якимец, Политыло, Брикнер, Бусько, Эрнест, Чирьяк, Ныч, Грисьо.
Запас: Костик, Крушинский, Семенив, Ренан, Довгий, Ременяк, Шина, Зозуля, Альваро.
Источник — Sport.ua
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