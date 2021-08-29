6-й тур
Рух Львов
0 : 0
Львов
перерыв   ТВ-трансляция: 

Рух – Львов. Большое дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 августа в 19:30 видеотрансляцию матча 6-го тура УПЛ

  • 29.08.2021 19:27
  • 960 просмотров
  • 3 комментария
Рух – Львов. Большое дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Рух Львов

29 августа состоится матч 6-го тура УПЛ, в котором сыграют «Рух» и «Львов». Начало встречи – в 19:30.

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Рух – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция
VBET  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Мирослав Костирко
    Мирослав Костирко, 29.08.2021 20:23
    0
    Batya, 29.08.2021 19:34
    ФК Винники приймає ФК Добромиль, а де ви ДЕРБІ бачите?
    Писати вмієте, ще б хоч іноді думати навчились! Винники уже давно є частиною Львова, тому якщо Оболонь є київською командою, то і Рух - львівська. Навіть колишній ФК Львів не був добромильською командою, просто грав там, бо у Львові не було де, а нинішній не має до Добромиля жодного відношення.
    Ссылка
    Batya
    Batya, 29.08.2021 19:34
    -1
    Burevestnik, 29.08.2021 19:33
    намечается бой титанов из Львова!!! Львовское дерби!!!
    ...
    ФК Винники приймає ФК Добромиль, а де ви ДЕРБІ бачите?
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 29.08.2021 19:33
    0
    намечается бой титанов из Львова!!! Львовское дерби!!!
    ...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности