Ювентус нашел замену Роналду в Эвертоне

«Ювентус» уже определился с заменой Криштиану Роналду, который перешел в «Манчестер Юнайтед». Туринский клуб подпишет форварда «Эвертона» Мойзе Кина.

Речь идет о 2-летней аренде с обязательным выкупом при достижении определенных условий. Суммарно за аренду и выкуп Кина «Ювентус» заплатит 20 миллионов евро.

Кин является воспитанником «Ювентуса» и выступал за первую команду туринцев в 2016-2019 годах. Прошлый сезон 21-летний форвард провел в аренде в ПСЖ, где на его счету 19 голов и 1 ассист в 45 матчах во всех турнирах.

Вчера «Ювентус» во втором туре Серии А дома проиграл «Эмполи» 0:1.