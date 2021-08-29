Ювентус нашел замену Роналду в Эвертоне

Мойзе Кин вернется в Италию

  • 29.08.2021 17:34
  • 2161 просмотр
  • 0 комментариев
Ювентус нашел замену Роналду в Эвертоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мойзе Кин

«Ювентус» уже определился с заменой Криштиану Роналду, который перешел в «Манчестер Юнайтед». Туринский клуб подпишет форварда «Эвертона» Мойзе Кина.

Речь идет о 2-летней аренде с обязательным выкупом при достижении определенных условий. Суммарно за аренду и выкуп Кина «Ювентус» заплатит 20 миллионов евро.

Кин является воспитанником «Ювентуса» и выступал за первую команду туринцев в 2016-2019 годах. Прошлый сезон 21-летний форвард провел в аренде в ПСЖ, где на его счету 19 голов и 1 ассист в 45 матчах во всех турнирах.

Вчера «Ювентус» во втором туре Серии А дома проиграл «Эмполи» 0:1.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности