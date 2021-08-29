Фактор Роналду. Ювентус впервые в истории уступил Эмполи на своем поле

В поединке 2-го тура итальянской Серии А «Ювентус» на своем поле сенсационно проиграл «Эмполи» со счетом 0:1.

В двух матчах чемпионата туринцы набрали всего одно очко.

Матч против «Эмполи» стал первым для «Юве» без Криштиану Роналду, который перешел в «Манчестер Юнайтед». Эта победа стала исторической для «синих»: ранее «Ювентус» никогда не проигрывал «Эмполи» на своем поле.

Серия А. 2-й тур.

«Ювентус» – «Эмполи» – 0:1

Гол: Манкузо (21).

«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо (Де Шильо, 82), де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Маккенни (Мората, 46), Бентанкур (Локателли, 66), Данило, Рабьо (Бернардески, 55), Дибала, Кьеза (Кулусевски, 66).

«Эмполи»: Викарио, Стоянович, Исмайли, Луперто, Маркицца, Байрами (Штулац, 70), Хаас, Риччи, Бандинелли (Журковски, 80), Манкузо (Пинамонти, 73), Кутроне (Хендерсон, 80).

«Фиорентина» – «Торино» – 2:1