Фактор Роналду. Ювентус впервые в истории уступил Эмполи на своем поле

Туринцы снова не победили в чемпионате

  • 29.08.2021 01:40
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Фактор Роналду. Ювентус впервые в истории уступил Эмполи на своем поле
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 2-го тура итальянской Серии А «Ювентус» на своем поле сенсационно проиграл «Эмполи» со счетом 0:1.

В двух матчах чемпионата туринцы набрали всего одно очко.

Матч против «Эмполи» стал первым для «Юве» без Криштиану Роналду, который перешел в «Манчестер Юнайтед». Эта победа стала исторической для «синих»: ранее «Ювентус» никогда не проигрывал «Эмполи» на своем поле.

Серия А. 2-й тур.

«Ювентус» – «Эмполи» – 0:1

Гол: Манкузо (21).

«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо (Де Шильо, 82), де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Маккенни (Мората, 46), Бентанкур (Локателли, 66), Данило, Рабьо (Бернардески, 55), Дибала, Кьеза (Кулусевски, 66).

«Эмполи»: Викарио, Стоянович, Исмайли, Луперто, Маркицца, Байрами (Штулац, 70), Хаас, Риччи, Бандинелли (Журковски, 80), Манкузо (Пинамонти, 73), Кутроне (Хендерсон, 80).

«Фиорентина» – «Торино» – 2:1

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Источник — Sport.ua

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