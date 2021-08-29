2-й тур
Ювентус
0 : 1
Эмполи
28.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Сейчас мы уже не можем думать о Роналду»

Наставник «Ювентуса» прокомментировал игру без звездного португальца

  • 29.08.2021 07:46
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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Сейчас мы уже не можем думать о Роналду»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 2-го тура итальянской Серии А «Ювентус» на своем поле сенсационно проиграл «Эмполи». Это был первый матч клуба после ухода Криштиану Роналду, который перебрался в «Манчестер Юнайтед». Наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри высказался о своем бывшем игроке.

«Криштиану провел три года в «Ювентусе», он забивал голы, что у него очень хорошо получается. Он выдающийся игрок, но теперь мы не можем думать о Роналду.

У меня прекрасный состав, мы просто должны понимать, что мы не можем просто доминировать в каждом матче. Нам нужно объединиться, и это поможет нам в будущем», — сказал Аллегри.

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Источник — Football-Italia

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