Иван ГЕЦКО: «На Костышина было больно смотреть»

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко поделился впечатлениями о разгроме в поединке 6-го тура УПЛ «Динамо» — «Колос» (7:0).

«В этом сезоне у «Колоса» хотя и возникли серьезные проблемы с завершением атак, но в обороне команда действовала довольно организованно. Поэтому я не ожидал, что в матче с «Динамо» у подопечных Руслана Костышина будет проходной двор.

Нужно отдать должное динамовцам за высочайшую мотивацию. Создалось впечатление, что они хотели отметить возвращение на тренерскую скамейку Мирчи Луческу зрелищной и результативной игрой. Убежден, что и у «Колоса» был план на игру, но ковалевцы попросту оказались не готовы к дебютному натиску хозяев. Быстро пропущенные голы негативно сказались на дальнейших действиях гостей, а когда мяч в третий раз оказался в сетке их ворот, то создалось впечатление, что они смирились со своей участью. На главного тренера Колоса Руслана Костышина было больно смотреть», — отметил Гецко.

На следующий день после матча Руслан Костышин ушел в отставку.