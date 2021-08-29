Иван ГЕЦКО: «На Костышина было больно смотреть»

Специалист подвел итоги разгромного поражения «Колоса» от киевского «Динамо» (0:7)

  • 29.08.2021 17:02
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Иван ГЕЦКО: «На Костышина было больно смотреть»
© ФК Колос Ковалевка. Руслан Костышин

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко поделился впечатлениями о разгроме в поединке 6-го тура УПЛ «Динамо» — «Колос» (7:0).

«В этом сезоне у «Колоса» хотя и возникли серьезные проблемы с завершением атак, но в обороне команда действовала довольно организованно. Поэтому я не ожидал, что в матче с «Динамо» у подопечных Руслана Костышина будет проходной двор.

Нужно отдать должное динамовцам за высочайшую мотивацию. Создалось впечатление, что они хотели отметить возвращение на тренерскую скамейку Мирчи Луческу зрелищной и результативной игрой. Убежден, что и у «Колоса» был план на игру, но ковалевцы попросту оказались не готовы к дебютному натиску хозяев. Быстро пропущенные голы негативно сказались на дальнейших действиях гостей, а когда мяч в третий раз оказался в сетке их ворот, то создалось впечатление, что они смирились со своей участью. На главного тренера Колоса Руслана Костышина было больно смотреть», — отметил Гецко.

На следующий день после матча Руслан Костышин ушел в отставку.

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Источник — zbirna.com

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