Йожеф САБО: «Хорошо, что в ворота Колоса не 10 мячей влетело»

Бывший главный тренер «Динамо» Киев Йожеф Сабо поделился впечатлениями от разгромной победы команды над «Колосом» (7:0) в шестом туре УПЛ:

«Трудно понять, что это было, хорошо, что не 10 мячей влетело в ворота «Колоса», ведь это, в конце концов, клуб УПЛ. Все, и «Колос», в том числе, хотят на международную арену, но такими расслабленными выходить на официальные матчи нельзя. «Динамо» было быстрее, сильнее, техничнее, точнее.

А вот где были защитники «Колоса», большой вопрос… Что-то не так с «Колосом», ведь раньше все у них было по-другому. Мне кажется, что команда Костышина целенаправленно готовилась к Лиге конференций и форсировала подготовку. Сейчас же «Колос» вообще не бежит. После такого фиаско коваливской команде нужно собраться и решить, как выбираться из ямы.

На фоне «Колоса» нельзя делать какие-то глобальные выводы. Вот когда динамовцы играли с «Интером», тогда и был понятен уровень их готовности. От итальянского гранда пропустили три мяча и могли еще три получить. Хороший урок «Динамо» получило в матче с «Ингульцом», когда хотели обыграть соперника одной левой…

Выводы после все этого были сделаны. «Бело-синие» вышли и просто разорвали «Десну», и теперь вот досталось «Колосу». Однако, настоящим барометром и для «Динамо», и для «Шахтера», станет Лига чемпионов. Очень уж сложные группы у наших клубов в этом турнире».