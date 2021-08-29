Игорь СУРКИС: «Ждите новостей, усиление будет»

Президент «Динамо» поделился мнением о жеребьевке Лиги чемпионов и пообещал, что до закрытия трансферного окна будет усиление.

О победе над «Колосом»: «Мистер сейчас сказал: «Мы сделали то, что готовили целую неделю». Мы серьезно отнеслись к этому. Была взбучка после игры с «Ингульцом». Сыграли очень хорошо с «Десной». Первый тайм с «Колосом» - то что нужно было, во втором уже начали баловаться. Ни одна команда европейского уровня не простит такие разрывы. На это указал Мистер. Никакой эйфории нет – готовимся к Лиге чемпионов. Сейчас сборная Украины. Мы пожелали ребятам хорошо сыграть в Казахстане, зацепиться за очки с Францией. Тогда у нас будет прямая дорога на чемпионат мира».

О Мирче Луческу: «Без Луческу мы этому «Колосу» год назад проигрывали 0:2. И радовались тому, что мы заняли второе место, потому что «Десна» и «Заря» сыграли 1:1. Разница огромная. Это видят все – болельщики, специалисты. Команда возмужала, знает, что хочет на футбольном поле. Да, не все получается, но ребята стремятся расти. Слава Богу, что вернулся Мистер после длительной болезни. Никто не думал, что он 24 дня пролежит в больнице. Но он в порядке: на пару дней полетит домой и будет готовить команду к дальнейшим испытаниям».

О жеребьевке Лиги чемпионов: «Как я могу оценить? Мы попали в тяжелейшую группу. Мы должны стремиться в каждой игре отдаваться полностью. Чтобы ни у одного болельщика, который придет на стадион не было вопроса, выиграем мы или проиграем. Считаю, если мы будем отдаваться, то можем зацепиться за очки, которые будем считать в конце группового турнира. Мы находимся в когорте сильнейших команд и, играя с ними, будем расти».

О трансферах: «Ждите новостей. Усиление будет», - сказал Игорь Суркис.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может усилить бразильский полузащитник Витиньо.