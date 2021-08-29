Игорь СУРКИС: «Ждите новостей, усиление будет»

Президент «Динамо» - о победе над «Колосом», жеребьевке Лиги чемпионов и трансферной кампании

  • 29.08.2021 15:53
  • 6387 просмотров
  • 15 комментариев
Игорь СУРКИС: «Ждите новостей, усиление будет»
© ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» поделился мнением о жеребьевке Лиги чемпионов и пообещал, что до закрытия трансферного окна будет усиление.

О победе над «Колосом»: «Мистер сейчас сказал: «Мы сделали то, что готовили целую неделю». Мы серьезно отнеслись к этому. Была взбучка после игры с «Ингульцом». Сыграли очень хорошо с «Десной». Первый тайм с «Колосом» - то что нужно было, во втором уже начали баловаться. Ни одна команда европейского уровня не простит такие разрывы. На это указал Мистер. Никакой эйфории нет – готовимся к Лиге чемпионов. Сейчас сборная Украины. Мы пожелали ребятам хорошо сыграть в Казахстане, зацепиться за очки с Францией. Тогда у нас будет прямая дорога на чемпионат мира».

О Мирче Луческу: «Без Луческу мы этому «Колосу» год назад проигрывали 0:2. И радовались тому, что мы заняли второе место, потому что «Десна» и «Заря» сыграли 1:1. Разница огромная. Это видят все – болельщики, специалисты. Команда возмужала, знает, что хочет на футбольном поле. Да, не все получается, но ребята стремятся расти. Слава Богу, что вернулся Мистер после длительной болезни. Никто не думал, что он 24 дня пролежит в больнице. Но он в порядке: на пару дней полетит домой и будет готовить команду к дальнейшим испытаниям».

О жеребьевке Лиги чемпионов: «Как я могу оценить? Мы попали в тяжелейшую группу. Мы должны стремиться в каждой игре отдаваться полностью. Чтобы ни у одного болельщика, который придет на стадион не было вопроса, выиграем мы или проиграем. Считаю, если мы будем отдаваться, то можем зацепиться за очки, которые будем считать в конце группового турнира. Мы находимся в когорте сильнейших команд и, играя с ними, будем расти».

О трансферах: «Ждите новостей. Усиление будет», - сказал Игорь Суркис.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может усилить бразильский полузащитник Витиньо.

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Источник — Footballhubua

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Юрий Карпенко
    online
    Юрий Карпенко, 29.08.2021 16:53
    0
    Тяжко вже містеру в свої 75, піднімати з колін Динамо, де ж наші українські містери???
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 29.08.2021 16:49
    +4
    А весь подземный цех уже тут как тут
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 29.08.2021 16:48
    -2
    ___Funny___Cat___, 29.08.2021 16:09
    Надеюсь кроме Витиньйо будет ещё и опорник
    Габриэль или Лизейро
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 29.08.2021 16:41
    -6
    Сейчас на ветку должен прибежать Funny_Dog и полаять на кротов.
    *
    Funny - голос!!
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 29.08.2021 16:38
    -3
    ...Считаю, если мы будем отдаваться...... (с)
    *
    Вспомнился по поводу анекдот:

    Мама учит дочку, которая встречается с парнем:
    - "Если твой парень будет предлагать тебе отдаться ему, не вздумай - переспит и бросит тебя. Кому ты потом беременная нужна"
    Дочь:
    - "Да мама, хорошо, я всё усвоила".
    Вечером с кафешке сидит дочка с парнем. Парень её разводит на перепих:
    - "Ты-ж уже взрослая" - говорит парень дочке. - "отдайся мне, нужно получать удовольствие от жизни"
    Дочь:
    - "Чтобы отдаться мне, сначала ты должен жениться на мне - мне так мама сказала"
    Парень:
    - " Ну если не хочешь отдаваться, давай я отдамся тебе. Это- же не противоречит словам твоей мамы?"
    Дочь:
    " Хорошо, пошли - будешь отдаваться мне"
    Ссылка
    MAD_М0le
    online
    MAD_М0le, 29.08.2021 16:31
    -5
    Ждуны разпятилетнего чемпиона с подвала ждут
    Ссылка
    Turnok
    online
    Turnok, 29.08.2021 16:29
    +1
    Я думаю, что кроме поиска усилений, нужно ещё найти замену лидерам, таким как Буяльский, Цыганков, Миколенко, Попов, Бущан, снизить на них цену и отпустить в Западные клубы. У них есть шанс расти. Игорь Михайлович, пожалуйста, отпустите этих игроков вовремя, не передерживайте их в Динамо. Особенно это касается первых двоих, так как они многое отдали киевскому клубу и уровень Динамо уже переросли.
    Ссылка
    rosti79
    online
    rosti79, 29.08.2021 16:19
    -3
    ещё одного шкурина купят
    Ссылка
    maksum139
    online
    maksum139, 29.08.2021 16:17
    -7
    Жлоб лисий
    Ссылка
    united)
    online
    united), 29.08.2021 16:16
    -2
    Откуда дровишки (капуста)? Ведь сообщалось, что казна уже пуста для трансферов. Да и в Динамо сейчас ДВА состава полноценных. Куда думают втискивать? Это Кавани сказал, что не боится конкуренции с Роналду. А у нас все всего боятся.
    Ссылка
    lenares85
    online
    lenares85, 29.08.2021 16:10
    +1
    Ну не знаю у Динамо сейчас такой состав что и Барсу могут вынести , кого еще покупать чтоб украинцев на лавку садить , и в сборную некого вызвать было. Буяльский сейчас не хуже Месси феерит
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 29.08.2021 16:09
    +9
    Надеюсь кроме Витиньйо будет ещё и опорник
    Габриэль или Лизейро
    Ссылка
    Сергей Чёрный
    Сергей Чёрный, 29.08.2021 16:05
    -15
    Жид пархатый не жлобися и футболистов сильных покупай а не вмяхих колхозников .
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 29.08.2021 16:04
    +7
    Ждем усиления, а так же унижения фанатов ахметовского недоклуба, на этой ветке
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
    Орлов Михаил, 29.08.2021 15:58
    -13
    Супрягу вернут? Ура!
    Ссылка
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