Александр ПЕТРАКОВ: «А что такое стиль Шевченко?»

И.о. главного тренера сборной Украины рассказал, как будет готовить команду к ближайшим матчам

  • 29.08.2021 14:55
  • 2854 просмотра
  • 11 комментариев
Александр ПЕТРАКОВ: «А что такое стиль Шевченко?»
© УАФ. Александр Петраков

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, будет ли он менять стиль игры, привитый национальной команде предыдущим тренером Андреем Шевченко.

«А что такое стиль Шевченко? Катать мяч бесцельно мы не будем. Как готовить команду? Главное — восстановить. Сегодня «Шахтер» играет в Ужгороде. Утром они только прилетят — и сразу сядут в самолет и полетят в Казахстан», — отметил Петраков.

Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 годы.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 29.08.2021 15:52
    0
    dd dent, 29.08.2021 15:40
    Ну почему же случайного? Гол как гол, но прошли и правду благодаря шведам и за счёт терпения и удачи, не с стилем шевы, прошли и их. А так игроки какие-то были убитые весь ЧЕ не понятно почему, по сути пару высученных побед и провалы.
    А если действительно говорить о игре при нем, то да, она таки была неплохой, но по сути только в отборе к ЧЕ.
    У першій Лізі Націй теж футбол був нічого, та і у другій враховуючи ті кадрові проблеми що були, витиснули максимум
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    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 29.08.2021 15:50
    0
    Vladislav Pohily, 29.08.2021 15:32
    Если смотреть глобально, то футбол, который Шева старался привить сборной - это шаг вперед, но проблема в том, что для такого футбола у нас нет нужных исполнителей. С таким футболом топовые сборные обыгрывали нас на раз-два и мы опять возвращались к привычному своему стилю, который был при Фоменко, Блохине и т.д.
    Та не тільки намагався, а збірна у це і грала, але виходило не завжди бо дійсно рівень гравців не найвищий і все залежило від рівня суперника. Тренерський штаб Шеви у першу чергу ставив комбінаційний футбол, а це не обов'язково гра першим номером. А те що робив Фоменко це 3 опорники і розрахунок на фланги атаки, хоч це певний час і приносило результат. Але в цілому вважаю що Шева вчасно пішов, пік збірної при ньому пройшов
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    dd dent
    online
    dd dent, 29.08.2021 15:40
    +1
    Владимир Дьяков, 29.08.2021 15:29
    У Шевы вообще ни какого стиля нет, на ЧЕ, если бы не шведы вообще из группы не вышли, одну игру выиграли за счет случайного гола Довбыка, где он сейчас, шлифует скамейку в Днепре. Пусть бы Шева взял команду в УПЛ, вот бы где взули, и сразу стало бы ясно, ХУ есть ХУ.
    Ну почему же случайного? Гол как гол, но прошли и правду благодаря шведам и за счёт терпения и удачи, не с стилем шевы, прошли и их. А так игроки какие-то были убитые весь ЧЕ не понятно почему, по сути пару высученных побед и провалы.
    А если действительно говорить о игре при нем, то да, она таки была неплохой, но по сути только в отборе к ЧЕ.
    Ссылка
    stalker digga
    online
    stalker digga, 29.08.2021 15:40
    +1
    Пока, очень уверенный в себе тренер.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 29.08.2021 15:32
    +2
    Если смотреть глобально, то футбол, который Шева старался привить сборной - это шаг вперед, но проблема в том, что для такого футбола у нас нет нужных исполнителей. С таким футболом топовые сборные обыгрывали нас на раз-два и мы опять возвращались к привычному своему стилю, который был при Фоменко, Блохине и т.д.
    Ссылка
    Владимир Дьяков
    online
    Владимир Дьяков, 29.08.2021 15:29
    +1
    У Шевы вообще ни какого стиля нет, на ЧЕ, если бы не шведы вообще из группы не вышли, одну игру выиграли за счет случайного гола Довбыка, где он сейчас, шлифует скамейку в Днепре. Пусть бы Шева взял команду в УПЛ, вот бы где взули, и сразу стало бы ясно, ХУ есть ХУ.
    Ссылка
    BekXan
    online
    BekXan, 29.08.2021 15:23
    -2
    Маур уже отдыхает.На свет появился мега тролль Петраков))
    Ссылка
    Batya
    Batya, 29.08.2021 15:19
    0
    Потрібно 60-65 відсотків катати м'яч для 3-0 застосовуючи рваний темп (тактика МЕТРА), а на 0-3
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    dd dent
    online
    dd dent, 29.08.2021 15:18
    +1
    Стиль? Да там про целую философию и концепции рассказывали нам какие-то от которых мы не отходим ни при каких обстоятельствах
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 29.08.2021 15:13
    +1
    во Василич мочит
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 29.08.2021 15:07
    +3
    Бред какой-то, через 2 дня после тура буквально матч и лететь через полпланеты. Когда готовить команду, когда отдыхать?
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