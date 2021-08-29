Александр ПЕТРАКОВ: «А что такое стиль Шевченко?»

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, будет ли он менять стиль игры, привитый национальной команде предыдущим тренером Андреем Шевченко.

«А что такое стиль Шевченко? Катать мяч бесцельно мы не будем. Как готовить команду? Главное — восстановить. Сегодня «Шахтер» играет в Ужгороде. Утром они только прилетят — и сразу сядут в самолет и полетят в Казахстан», — отметил Петраков.

Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 годы.